جازموریان از باتلاقی سرسبز تا کانون طوفان نمک/ قهر پرندگان با آسمان قم

معماري كهن گناباد در روستاي "سنو"/ چشمه‌ای که نادرشاه را مجذوب خود کرد

جغرافياي تاريخي و چشم اندازهای طبیعی گناباد که نشان دهنده پیشینه اين مكان است سال‌هاست مهمانان نوروزی را غرق تماشای معماري كهن خویش در روستاهاي تاريخي نظیر رياب، کلات وکوثر می‌کند و سپس در منطقه سرسبز سرآسیاب با چشمه جوشانی به نام سنو غبار خستگی را از تن مسافران می شوید.

جغرافياي تاريخي گناباد نشان مي‌دهد كه اين شهرستان در دوران پيش از اسلام معبر داخلي فلات ايران و قسمت‌هاي شرقي آن محل برخورد و ميدان جنگ لشگريان ايرن و توران بوده است.

بافت های قدیمی در اين شهر تاریخی نشان دهنده پیشینه و اعتبار اين مكان بوده است، در این میان خانه‌های مسكونی با فضاسازی‌های مختلف در این گونه بافتها با اشكال متنوع از اهمیت و جایگاه خاصی به لحاظ مطالعاتی برخوردار است .

جاذبه‌هاي تاريخي و گردشگري گناباد آنقدر زياد است كه جاي كار و وقت بسيار دارد، جاذبه‌هايي كه هر بيننده و بازديدكننده‌اي كه براي اولين‌بار به اين شهر و ديار سفر مي‌كند را به گونه اي جذب خود كرده كه در سفرهاي ديگر خود گناباد را در ليست شهرهاي مسافرتي و مورد علاقه شان قرار دهند.

کازرون و لذت قدم زدن در تاریخ/ تنها مجسمه باقیمانده از دوران باستان را ببینید

کازرون یکی از تاریخی و توریستی ترین شهرهای فارس و کشور محسوب می شود و گردشگران در این شهر انگار در تاریخ قدم می زنند. بناهای باستانی کازرون گردشگران را با خود به اعماق تاریخ خواهد برد.

کازرون دومین شهر توریستی فارس و یکی از شهرهای تاریخی کشور به شمار می رود که در خود بناهای تاریخی بسیاری را جای داده است.

طبیعت چهار فصل این شهرستان که به ویژه در ایام نوروز با شکوفه دادن انواع درختان کوهی و همچنین سرسبزی کم نظیری که در تمامی نقاط شهرستان به چشم می آید، معنای واقعی بهار را آن هم در نخستین روزهای بهاری به نمایش در می آورد و این در حالی است که بسیاری دیگر از نقاط کشور یا هنوز با موج سرما مواجه هستند و یا تابستانی زودرس را شاهدند.

طبیعت سرسبز کازرون آنقدر چشم نواز بوده که به عنوان «شهرسبز» لقب گرفته که این نکته در لغت نامه دهخدا و در معنی شهرسبز نیز آمده است و در آنجا نیز تصریح شده که در ایام بهار حتی نوعی خزه بر روی پوششهای سنگی شهرستان رویش دارد.

شهرستان کازرون با بیش از 300 اثر تاریخی ثبت شده ظرفیت عظیمی برای گردشگران رقم زده که می توانند در سفر به این شهرستان، دورانهای مختلف تاریخی را مشاهده کنند.

گردشگران با حضور در شهرستان کازرون انگار در تاریخ قدم خواهند زد. شهر تاریخی بیشاپور، غار شاپور، دریاچه پریشان، نرگسزارهای مختلف فقط گوشه ای از زیبایی های شهرستان کازرون است که گردشگران نوروزی را فرا می خواند.

چمدان زائران رضوی از تحفه معنوی تهی است/ سوغات فرنگی در ویترین پایتخت معنوی

زائران در سفر به پایتخت معنوی ایران سوغاتی را به عنوان یادبود و یادگار از بازارهای این شهر خریداری کرده و پس از بازگشت به شهر و دیار خود به دوستان و آشنایان هدیه می‌دهند؛ این رسم همواره برقرار بوده اما امروز با گذر زمان و غفلت متولیان فرهنگی، چمدان زائران رضوی از تحفه‌های معنوی تهی شده و رقیبان فرنگی در این عرصه هم بهتر از ما حساب سود و زیان اقتصادی و فرهنگی خود را کرده‌اند.

این روزها زائران بسیاری تصور درستی از سوغات پایتخت معنوی ندارند چرا که در سایه غفلت متولیان فرهنگی، رقیبان خارجی کالاهای خود را در دل بازارهای این شهر قرار داده اند تا از این طریق ضمن معرفی فرهنگ و آداب خویش، سود اقتصادی فراوانی را در این مسیر به جیب بزنند.

مردان و زنانی که این روزها پا به سن گذاشته اند سوغاتی مشهد را با مهر، تسبیح، چادر نماز، نبات، زرشک، زعفران و نخود چی می‌شناسند اما در حال حاضر با تغییر ذائقه توسط چشم بادامی‌ها یا برادران مالزیایی و پاکستانی دیگر خبری از مهر و تسبیح در سوغات این شهر مذهبی نیست.

ناگفته های پروژه ای که کلنگ رئیس جمهور را بر تن دارد/ پیدا کنید پرتقال فروش را

حکایت سد معشوره روایت تلخ کلنگی است که با حضور رئیس جمهوری وقت بر تن تشنه و خشکیده دیار پرآب لرستان زده شد ولی هنوز جای آن را نه تنها هیچ سدی پر نکرده که هر روز رویای لرستانیها برای اجرای این پروژه حیاتی به سراب نزدیک تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم خردادماه سالجاری بود که محمود احمدی نژاد برای کلنگ زنی چند باره پروژه سد معشوره به لرستان سفر کرد تا در روزهای پایانی دولتش روی دست استان لرستان یک کلنگ زنی بی نتیجه دیگر را بگذارد.

همان روز خبرگزاری مهر از "اما و اگرهای" این کلنگ زنی گفت و اینکه این پروژه بدون هیچ گونه قرارداد و حتی گرفتن طرح مطالعاتی در حال آغاز است و این کلنگ درمانی های بدون اعتبار نتیجه ندارد.



اما گوش شنوایی برای این انتقادات پیدا نشد تا حتی در روز آغاز به کار پروژه سد معشوره توسط محمود احمدی نژاد به دلیل مشکلات فنی امکان انفجار آغاز اجرای پروژه فراهم نشود تا رئیس جمهوری وقت در سخنرانی خود اینگونه به این موضوع اشاره کند: البته دستگاه انفجار "پنچر" شده بود اما انفجار کار نمادینی است و ایرادی ندارد، مهم این است که کار شروع شود.

جازموریان از باتلاقی سرسبز تا کانون طوفان نمک/ سکوت مسئولان در قبال فاجعه زیست محیطی

باتلاق بین المللی جازموریان در جنوبشرق ایران که روزگاری در این ایام سال میهمان انواع پرندگان مهاجر بود هم اکنون به صورت کامل خشک شده و به کانون بروز طوفان نمک در جنوب کرمان تبدیل شده است ادامه این روند در آینده می تواند موجب افزایش موج مهاجرت روستائیان و عشایر از حاشیه جازموریان و همچنین تشدید خشکیدگی گسترده جنگلهای و مراتع اطراف شود.

این روزها بسیار از دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب این دریاچه شنیده ایم همچنین هامون نیز در شرق کشور در کانون توجه مسئولان قرار گرفته است که در این میان شرایط دریاچه هامون بسیار پیچیده تر است هر چند کانون توجه مسئولان همان دریاچه ارومیه است.

به هر روی این روزها هامون و دریاچه ارومیه در صدر خبرها قرار دارند اما در کرمان به زحمت می توان از قول مسئولان رده بالای استان در خصوص بزرگترین باتلاق بین المللی جنوب شرق کشور مطلبی پیدا کرد.

گویی باتلاق بین المللی جازموریان به فراموشی سپرده شده است، باتلاق جازموریان اما هنوز هم وجود دارد و مردم محلی خواستار احیاء این باتلاق هستند بقایایی از باتلاقی که تنها چند سال پیش از این، منطقه ای بکر و دست نخورده از طبیعت ایران زمین بود همچنان در جنوب کرمان خودنمایی می کند.

"کوچ زودهنگام" مراتع لرستان را تهدید می کند/ جوانه هایی که طعمه دام ها می شوند

کوچ زود هنگام عشایر مال رو استانهای همجوار و ورود زودتر از موعد آنها به مراتع استان لرستان این منابع ملی را تهدید می کند تا سبزه های تازه روییده طعمه دام ها شوند.

با توجه به اینکه شهرستان های مختلف استان لرستان در مسیر کوچ عشایر استان های مرکزی، همدان و کرمانشاه قرار گرفته است لذا هجوم قبل از موعد این عشایر موجب خسارات فراوانی به مراتع و مزارع کشاورزی این استان شده است.

این در حالیست که به گفته متولیان امر کوچ زودهنگام عشایر و خسارات ناشی از آن موجب مشکلات زیادی برای دامداران بومی و مردم روستاهای در معرض کوچ عشایر در بروجرد شده است.

بر اساس تقویم کوچ عشایر می بایست از 15 اردیبهشت از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاقی آغاز شود و در این مدت گیاهان زمان کافی را در اختیار دارند تا از حال علفی خارج شده و مقاومت لازم را در برابر چرا به دست آورند.

رقابت ناموزون اقامتگاههای رسمی و غیررسمی در مازندران/ سرگردانی مسافران در هتل پیاده روها

ساماندهی نشدن ویلاهای استیجاری و افراد تابلو بدست از یکسو، رقابت نامتعادل بین اقامتگاهای رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر علاوه بر این سبب خالی ماندن 60 درصدی تختهای اقامتی مازندران شده است، بلکه صنعت گردشگری و هتلداری استان را نیز تهدید می کند و مسافران وارده به استان را به ناچار روانه هتل پیاده روها یا ویلاهای شخصی می کند.

در حال حاضر 20 هزار تخت اقامتی در قالب 217 واح اقامتی هتل در مازندران فعالیت دارد که بیش از 60 درصد ظرفیت این اقامتگاه در ایام غیر پیک خالی است و در دوران پیک و سفرهای تابستانی و نوروزی نیز با مشکلات خاص خود دسته و پنجه نرم می کنند.

نامناسب بودن خدمات گردشگری، ساماندهی نشدن اقامتگاههای غیررسمی، دولتی بودن بیشتر اقامتگاهها، عدم واگذاری مناطق نمونه گردشگری و فراهم نبودن زیرساختهای این بخش و ناهماهنگی بین بخش های مرتبط گردشگری از جمله چالشهایی است که در میزگرد خبرگزاری مهر در زمینه چالشهای صنعت گردشگری در مازندران بررسی و مطرح شد.

این وضعیت درحالیست که مازندران با داشتن جاذبه های متنوع نظیر سواحل دریای خزر، جنگل های هیرکانی، جاذبه های گردشگری و تاریخی هرساله میزبان میلیون مسافر است.

دشت قزوین در آستانه بحران/ 90 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی استفاده می شود

مصرف بیش از 90 درصد آب استحصالی استان در بخش کشاورزی، حفر چاههای غیرمجاز و برداشتهای بی رویه شرایطی را فراهم کرده که در صورت عدم مدیریت منابع آبی، دشت قزوین در آینده با بحران کم آبی جدی و خطر نابودی مواجه خواهد شد.

این استان دارای اقليم نيمه خشك تا مديترانه ای است و براساس تحليل داده های بارندگی سال آبی 89-90 و محاسبات شاخص بارندگی استاندارد SPI حدود 90 درصد مساحت استان در شرايط نرمال و 10 درصد مابقی در شرايط ترسالی قرار دارد و متوسط بارش سالانه آن حدود 329 ميليمتر و عمده فعاليت های استان در بخش صنعت، كشاورزی، بازرگانی و خدمات است و جمعيت استان نیز بر اساس آماربرداری سال 1390 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر است.

استان قزوين در دو حوزه آبريز رودخانه سفيدرود و رودخانه شور قرار دارد، رودخانه اصلی حوزه سفيدرود در قسمت شمالی استان شاهرود قرار دارد كه بيشترين پتانسيل آب سطحی استان در آن جاری است و در بخش حوزه شور استان رودخانه های متعددی به صورت دائمی و فصلی وجود دارد.

عمده منابع آب زيرزمينی استان در دشت آبرفتی و عظيم قزوين قرار دارد و اين دشت با داشتن آب زيرزميني و خاك مناسب يكی از قطب های كشاورزی كشور محسوب می شود که بخش هايی از دشت قيدار در منطقه آوج نيز در اين استان قرار دارد و در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین پنج محدوده مطالعاتی شامل قزوین، طالقان، الموت، طارم، آوج و قیدار وجود دارد.

قهر پرندگان با آسمان قم/ خشکسالی آمد؛ پرنده پر

شاید زمانی مشکل پیدا نکردن یک آسمان بدون دود و ریزگرد مسئله اصلی پرندگان بود اما امروز مشکل بزرگ‌تری هم از راه رسیده. مشکل دشت‌های خشک و تفتیده که حتی یک قطره آب هم در آنها پیدا نمی‌شود.

پرندگان مهاجر که هر سال حدود 30 هزار کیلومتر را پرواز می‌کنند تا از سیبری به مناطق گرمسیر بروند، در مسیر خود سری هم به تالاب‌ها و دشت‌های قم می‌زدند. جایی که نه دریایی در کار بوده و نه دریاچه‌ای اما هر از گاهی از اثر چند بارندگی گودال‌هایی پر از آب می‌شده و تالاب‌ها جانی می‌گرفتند و همین گودال‌ها از این پرندگان پذیرایی می‌کرده است. خشکسالی امسال قم حتی این پرندگان را فراری داده است.

محمودعلی رکنی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سال گذشته در گفتگو با رسانه‌ها از افزایش پرندگان مهاجر و به ویژه پرندگان شکاری اظهار رضایت کرده بود. او گفته بود این موضوع دلیل پیگیری‌های اداره‌اش در امن کردن مناطق مختلف استان برای حیات وحش بوده است.

رکنی امسال اما دیگر این جملات را تکرار نمی‌کند. او هم که از دیر کردن مهمانان شهر قم ناراحت است، می‌گوید: شاید در روزهای آینده وضعیت بارندگی‌ها بهتر شود و چند پرنده‌ای به قم بیایند.

واقعیت این است که شرایط آب و هوایی بیشترین تأثیر را بر جذب کردن پرندگان مهاجر دارد. همچنین وجود منابع آب در این زمینه بسیار مهم است.

خارک؛ جزیره مقاومت و ایستادگی/ برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی در خارک

جزیره خارک نمادی از استقامت و پایداری ایران اسلامی دردوران دفاع مقدس است و این جزیره با وجود بیش از دو هزارو 800 بار بمباران به تعداد روزهای جنگ تحمیلی، همچنان به عنوان پایانه صادرات نفت ایران به کار خود ادامه می داد که چند سالی به عنوان پایگاهی برای برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی یادآور ایستادگی‌های صنعت در دوران دفاع مقدس است.

خارک (خارگ) یا جزیره خارک، جزیره‌ای دارای اهمیت اقتصادی با اسکان شهری و در ۳۸ کیلومتری ساحل ایران (بندر گناوه) در خلیج فارس از توابع استان بوشهر ایران است که دارای هشت کیلومتر طول (شمال- جنوب) و چهار کیلومتر عرض است.

در زمان جنگ پایگاه استراژیک صدور نفت ایران، جزیره خارک بود که حدود 90 درصد نفت خام ایران از طریق این جزیره صادر می‌شد. هر چند این جزیره همواره در معرض آسیب‌های عراقی‌ها بود ولی پدافند هوایی قوی جمهوری اسلامی ایران مانعی در برابر آسیب دیدگی کامل این جزیره بود.

عراق هواپیماهای قدرتمند که مناسب عملیات‌های هوا به دریا بودند را با کمک متحدانش تهیه کرد و مدعی بود که می‌خواهد با این هواپیماها جزیره خارک را با خاک یکسان کند که پدافند هوایی ایران در این بین نقش بسیار مهمی داشت و با کمترین امکانات با این قبیل موارد مقابله می‌کردند.

فرشته های کوچکی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند / کمبود امکانات و هزینه های دارو درمان را سخت تر می کند

بخش آنکولوژی مرکز آموزشی درمانی تک تخصصی کودکان طالقانی گرگان میزبان فرشته های کوچکی است که به سرطان دچار شده اند و مجبور هستند با سن کم خود شرایط سخت درمان این بیماری را تحمل کنند.

استان گلستان از دیرباز به عنوان یکی از مناطق سرطان خیز کشور و یا حتی دنیا به شمار می رود که عمده این سرطان ها شامل سرطان دستگاه گوارش فوقانی است. آمار بالای سرطان بخصوص سرطان های مری و معده باعث شده این بیماری در گلستان به عنوان یکی از سه عامل تاثیر گذار در مرگ و میر ساکنان منطقه شناخته شود.

در این میان کودکان نیز از شر این بیماری در امان نمانده اند و در حال حاضر نیز بیش از 70 کودک مبتلا به سرطان که بخش عمده آن ها به سرطان خون است در بیمارستان طالقانی گرگان که یک مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودکان است بستری شده اند.

صعود بلدوزرها به بام ایران/ روستاییان دماوند "سرطان" تنفس می کنند

حرکت خزنده لودرها و بلدوزرها در دامنه دماوند، برداشت های غیرمجاز مواد معدنی و تخریب ناشی از فعالیت معادن در سایه سکوت متولیان امر، این تصور را ایجاد می کند که گویی معدنکاران و سودجویان برای صعود به بام ایران خیز برداشته اند.

فعالیت معادن در ارتفاعات میانی قله دماوند و تخریبهای ناشی از ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز، تن بام ایران را زخمی کرده است و این وضعیت در حالیست که این اثر طبیعی ملی از گزینه های ثبت در فهرست میراث جهانی است.

کوه دماوند با قدمت دوران ژوراسیک فوقانی و کرتاسه آغاز و تکامل آن تا پلیوستوسن طول کشیده است و این اثر طبیعی در سال 1381 با مصوبه شماره 221 مورخ 21/3/1381 شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته و ارگان ذیصلاح برای مدیریت اثر، سازمان حفاظت محیط زیست است.

حال عرصه این اثر ملی توسط شرکتهای معدنی مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است و در واقع تخریب آثار ملی از جمله پدیده مجرمانه ای است که موجب نقص حقوق اموال ملی و به عبارتی نقص فاحش دانسته های تمامی مردم یک جامعه است.

سرنوشت کاخ مروارید به چوب حراج سپرده می شود/ فروش غیرقانونی؛ حاصل بی‌توجهی مسئولان

ظرفیت تاریخی منحصر به فرد مجموعه کاخ مروارید در استان البرز بر کسی پوشیده نیست. در حالی که دستگاههای مختلف داعیه مادری برای این مجموعه به جا مانده از دوره پهلوی را دارند اما البرزی ها از داشتن یک مجموعه تاریخی در خور، محروم هستند و در واقع به جای مرمت و بازسازی این اثر تاریخی، چوب حراج به این مجموعه زده شده است.

مجموعه کاخ مروارید از جمله آثار تاریخی استان البرز است که می تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی به توسعه استان البرز کمک فراوانی کند ولی متاسفانه به علت عدم تعامل بین بخشی در استان البرز و تغییر مدیران در فاصله زمانی کوتاه شاهد تصمیمات نادرست مدیرانی هستیم که به واقع سرنوشت برخی از آثار تاریخی را نادیده گرفته یا درک درستی از آثار تاریخی ندارند.

در حال حاضر وضعیت این مجموعه تاریخی به دلیل عدم همراهی مسئولان و مشخص نبودن متولی اصلی این مجموعه در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می برد چنانچه به رغم ثبت این اثر در آثار ملی، میراث فرهنگی نظارتی بر این مجموعه ندارد و نه تنها این کاخ به حال خود رها شده و بازدید مردمی ندارد و رسیدگی ای به این مجموعه نمی شود بلکه هر از چندگاهی اخباری راجع به واگذاری این مجموعه به نهادی دیگر، تغییر کاربری بخشی از مجموعه و .... به گوش می رسد.