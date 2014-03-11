حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل همین اهمیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در یک حرکت هدفمند در چهارمین روز هفته منابع طبیعی میزبانی اولین همایش ملی منابع طبیعی، جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی را بر عهده گرفت تا پرچم دار این همایش در کشور باشد.

این همایش با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی که ریاست سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور را هم برعهده دارد در کنار دیگر معاونین این سازمان، تعدادی از مدیران کل سازمان ایلات و عشایر و تعاون روستایی کشور، معاون عمرانی استانداری گلستان، ریاست سازمان جهاد و کشاورزی استان، ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی ها و بهره برداران استان های مختلف و تعداد زیادی از مرتعداران برگزارشد تا اولین قدم در این راه طولانی از استان گلستان برداشته شود.

مشارکت در مدیریت منابع طبیعی ایران قدمت طولانی دارد و جنگل ها و مراتع به علت نقش مهمی که در حفظ آب و خاک، تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده، کاهش سر و صدا، تولید محصولات صنعتی و دارویی و تعادل زیست بوم ها دارند از جمله عوامل مهم در فرآیند توسعه پایدار هستند.

به همین دلیل حفظ و حمایت از این عرصه ها وظیفه مشترک همه سازمان های دولتی، غیر دولتی، مردمی و جوامع محلی است. هر چند افزایش آگاهی های عمومی درمورد مسایل و بحران های زیست حیطی در دهه های اخیر موجب حساسیت و افزایش آگاهی های مردم و دولت شده است، اما در جهت حفظ و نگهداری از این منابع هنوز راه زیادی مانده است.

به دلیل همین اهمیت بوده است که در خیلی از موارد از مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی استفاده و مشارکت مردم در منابع طبیعی باعث می شود که آن ها خودشان را از منابع طبیعی جدا ندانند و در نگهداری آن احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.

حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصلی ترین رسالت وظیفه همگانی است

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور در اولین همایش ملی منابع طبیعی، جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی گفت: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصلی ترین رسالت وظیفه همگانی است و برای سازمان ما یک وظیفه اصلی و مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خدا کرم جلالی گفت: منابع طبیعی به عنوان یک لنگرگاه توازن محیط زیست برای ما دارای اهمیت است و می تواند در ابعاد های مختلف زندگی بری ما دارای اهمیت باشد به همبن خاطر باید همه در جهت فرهنگ سازی مردم و جوامع گام برداریم.

مشارکت مردمی کلید اصلی توفیق در عرصه منابع طبیعی

وی در خصوص اهمیت مشارکت مردمی ادامه داد: باید حرکت و پیشرفت برنامه های خود را بر پایه مشارت مردمی قرار دهیم چرا که به این نتیجه رسیده ایم مشارکت مردمی کلید اصلی توفیق در عرصه منابع طبیعی است.

جلالی با اشاره به شعار امسال هفته منابع طبیعی گفت: شعار امسال را منابع طبیعی با مردم و برای مردم در نظر گرفتیم و بدون مردم نمی توانیم به نقطه مطلوب برسیم.

وی خاطر نشان کرد: مشارکت مردمی باید بر اساس مدل های علمی و اجرایی استوار باشد که در این زمینه نارسایی ها داشته ایم و نتوانستیم مدل های موفقی را در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: منابع انسانی می تواند به عنوان اصلی ترین سرمایه هر نظام و هر بخشی مورد توجه قرار گیرد و انسان محور بودن در حوزه منابع طبیعی می تواند ما را به توسعه و رشد بیشتری برساند.

اتحادیه تعاونی های مرتعداری اهرم اجرایی خوب در جهت ساماندهی تعاونی ها

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در این همایش ملی گفت: مراتع سهم زیادی در تولید، اشتغال ، تصفیه هوا ، جلوگیری از فرسایش خاک و موارد دیگر داردکه نیازبه حفظ،احیاوبهره برداری اصولی دارد.

حمید سلامتی افزود: استان گلستان اولین و تنها اتحادیه مرتعداری در کشور را دارد که تا امروز برای 600 هزار هکتار طرح مرتعداری انجام شده که حدود 350 هزار هکتار آن مصوب و در حدود 390 هزار هکتار هم به مجریان طرح های مرتعداری واگذار شده است.

وی افزود: مشارکت باعث می شود که آن ها احساس مالکیت بیشتری داشته و خودشان هم همکاری بهتری در حفظ و نگهداری از مرتع کنند از طرفی برای این که ارتباط بهتری بین مرتعداران صورت بگیرد تعاونی های مرتعداری را در استان شکل دادیم به طوری که اولین تعاونی های مرتعداری در استان گلستان شکل گرفته است.

وی گفت: 30 تعاونی مرتعداری در استان زیر نظر و حمایت اتحادیه تعاونی مرتعداران استان بالغ بر 182 هزار هکتار مدیریت می گردد و شناسایی ظرفیت بالای عرصه منابع طبیعی در قالب طرح های مختلف می تواند ما را به اهداف خود برساند.

سلامتی خاطر نشان کرد: اتحادیه تعاونی های مرتعداری را برای مدیریت بهتر تعاونی ها و مشارکت بیشتر تشکیل دادیم که اهرم اجرایی بسیار خوبی در جهت ساماندهی تعاونی ها و جلب مشارکت بیشتری در بین مردم شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از همکاری اتحادیه تعاونی مرتعداران گلستان با عشایر و دامداران 6 استان دیگر خبرداد و گفت: قرار است نظیر این تشکل ها در استان های دیگر شکل بگیرد تا در نهایت یک اتحادیه مرتعداری کشوری شکل و رهبری و هدایت اتحادیه های مرتعداری استان ها را زیر پوشش خود داشته باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از بخش تحقیقات کشور، دانشگاه ها و قوه قضائیه خواست در رفع مشکلات برای حمایت از این تشکل ها فعال تر از قبل باشند.

سازمان های مردم نهاد و بومی در نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی نقش منحصر به فردی دارد به طوری که بی توجهی به آن ها اغلب برنامه های توسعه پایدار را عقیم می کند. امروزه سازمان های بین المللی بر استفاده از تجارب جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی اصرار دارد زیرا عرصه نشینان و ساکنان مناطق روستایی به طور تجربی دارای اطلاعاتی هستند که می تواند از همه جهات مورد استفاده قرار گیرد.