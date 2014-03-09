وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه خیلیها تیم دبیری تبریز را از حالا قهرمان این فصل رقابتهای لیگ برتر فوتسال میدانند خاطرنشان کرد: تبریکهایی که بعد از برد مقابل حفاری اهواز به ما میگویند خیلی خطرناک است. بازی کردن با حفاری همیشه سخت بوده است. از زمان فرهادی و ابطحی گرفته تا حالا که ناظم الرشیعه سرمربی این تیم است کار خیلی دشوار است. ما یک هفته پر تلاطم را پشت سر گذاشتیم و به 3 امتیاز این دیدار احتیاج داشتیم.
وی در خصوص فشارهای روحی زیادی که تحمل کرده است بیان کرد: این روزها فشارهای روحی به اوج خود رسیده است. ما شش ماه سخت را تا این لحظه سپری کردهایم. به من زنگ زدند که بخواهند شرایط را به گونهای دیگر رقم بزنیم ولی آقای افتخاری میگوید که اینطور نیست. من مدارکم را تحویل کمیته اخلاق خواهم داد. در این روزها ممکن است به بازیکنان تیم من و دیگر تیمها هم زنگ بزنند. البته همه بازیکنان با یکدیگر دوست هستند و هیچ کس دوست ندارد آبروی خود را ببرد ولی باید جلوی این مسایل گرفته شود.
مربی تیم دبیری تبریز در واکنش به این اظهار نظر افتخاری که مدعی شد شمسایی مدرکی درباره حرفهایش ندارد، گفت: من مدارکم را برای ایشان نمیبرم و آن را تحویل کمیته اخلاق میدهم. حتی به خبرگزاریها هم مدارکم را میفرستم ولی تحویل افتخاری نخواهم داد. ایشان تازه یک سال است که به فوتسال آمده ولی این رشته از سال 1992 با امثال درودگر و ترابیان شکل گرفته است.
شمسایی در پاسخ به این سوال که چرا چالشهای زیادی بین وی و افتخاری شکل گرفته است، عنوان کرد: ایشان با شمسایی چالش دارد. او شاید دوست ندارد شمسایی در این فوتسال باشد. من 13 سال منت تیم ملی را کشیدم و هر چه دارم از تیم مملکتم دارم. هم تیمیهایم تلاش کردند تا من به تمام افتخارات برسم اما این دوستان باور نمیکردند که در سال اول مربیگری دست کم تا یک هفته مانده به پایان لیگ موفق باشم و تیم را در صدر جدول نگه دارم.
بازیکن باسابقه فوتسال ایران ادامه داد: قبل از بازی با قم آقای افتخاری پیش بینی کرد که تیم دبیری شکست خواهد خورد. بعد هم مرا بی دلیل در بازی با راه ساری محروم کردند. تیم ملی نه بازی تدارکاتی دارد و نه امکانات ولی افتخاری مستقیم با بازیکن و مربی چالش پیدا میکند. در بازی با روسیه که در یزد برگزار شد حتی پیراهن برای تیم ملی نداشتند و لباس تیم امید را پوشیدند. شما ببینید که در زمان درودگر و ترابیان ما چه بازیهای تدارکاتی داشتیم و حالا وضعیت چگونه است. این بازی با روسیه هم در دوره ترابیان توافق شده بود.
وی تاکید کرد: افتخاری به عنوان رئیس کمیته فوتسال مثل پدر این رشته است و باید همه را جمع کند ولی مستقیما با آدم ها میجنگد. این رفتارها درست نیست. اوایل لیگ که همه شرایط مساوی بود کاری به ما نداشت ولی وقتی 9 امتیاز پیش افتادیم شروع به چالش کرد. او مدام بازیهای ما را از قبل درست پیش بینی میکند. قبلا در جام جهانی هشت پا این کار را میکرد حالا اگر افتخاری این کار را بلد است برود در جام جهانی برزیل برای همه تیمهای دنیا پیش بینی کند.
شمسایی گفت: افتخاری اگر میخواهد نباشم شاید بتواند این کار را انجام دهد ولی او هیچ وقت نمیتواند اسم من، شمس، حیدریان، انصاریفرد، درودگر و خیلی های دیگر را از این فوتسال پاک کند. خاک فوتسال را دیگران ریختهاند. او الآن رئیس است ولی این میز به کسی وفا نمیکند. اگر این بازیکنان خوب کار نکنند میز به افتخاری هم وفا نخواهد کرد.
بازیکن مربی تیم دبیری تبریز در خصوص سرمربی تیم ملی بیان کرد: ما میتوانیم در حال حاضر سه تیم ملی خوب داشته باشیم. خسوس بازیها را از نزدیک تماشا نمیکند و میخواهد با تماشای فیلم بازیکن انتخاب کند. مربی وی به ما زنگ میزند که فیلم بازی را برایشان بفرستیم. اگر به فیلم نگاه کردن است که ایشان را بفرستیم بالیوود فیلم هندی ببیند. ما چهار تا بازی تدارکاتی درست و حسابی هم نداریم و حالا با این وضعیت بازیکن انتخاب میکنند.
وی همچنین یادآور شد: در سال 2008 ما الگوی همه تیمها بودیم ولی حالا هر کسی ما را میبیند میپرسد که چه بر سر فوتسال آمده است. شما والیبال، بسکتبال و فوتبال ساحلی را ببینید و وضعیت فوتسال را ارزیابی کنید. الگو برداری صحیح باشد خوب است ولی ما در فوتسال هر روز بدتر میشویم.
