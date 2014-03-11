شناسایی سو تغذیه هزار کودک در اردبیل

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور رفع مشکل تغذیه این تعداد برنامه تامین سبد غذایی توسط کمیته امداد اجرا می شود.

وی افزود: سبد غذایی هر ماه تهیه و در اختیار خانواده کودک قرار داده می شود.

به گفته زلالی مبلغ این سبد غذایی 500 هزار ریال بوده و با هدف بهبود تغذیه کودک به والدین وی پرداخت می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان اضافه کرد: علاوه بر این برای درمان این کودکان نیز حمایت های لازم صورت می گیرد.

ایجاد حساب پس انداز برای کودکان نیازمند

زلالی تعداد یتیم تحت پوشش کمیته امداد را سه هزار و 100 نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد نیز توسط 14 هزار حامی حمایت می شوند.

وی تصریح کرد: در 11 ماهه سال جاری بالغ بر 28 میلیارد ریال برای ایتام استان پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان اضافه کرد: بخشی از این مبلغ صرف هزینه های ایتام شده و مازاد آن در حساب پس انداز تامین آتیه کودکان پس انداز می شود.

زلالی هدف از اجرای این طرح را برخورداری یتیم از پشتوانه مالی عنوان کرد و افزود: کودک قبل از رسیدن به سن قانونی حق برداشت از ان حساب پس انداز را ندارد.