به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهار کرد: طرح «نشان‌دار کردن مالیات» فرصت ارزشمندی برای هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های مشخص و مورد نیاز جامعه است و در حوزه بهزیستی نیز می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه خدمات را فراهم کند.

وی افزود: دو پروژه توانبخشی در شهرستان‌های قزوین و شال در فهرست پروژه‌های این طرح قرار گرفته‌اند و معرفی مناسب این پروژه‌ها و تبیین نیازهای جامعه هدف می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مؤدیان مالیاتی در تأمین منابع مورد نیاز آنها را فراهم کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: باید به شکل دقیق درباره این پروژه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا مؤدیان بدانند مالیات پرداختی آنها در چه پروژه‌ای هزینه می‌شود و چه اثری بر زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان خواهد داشت.

غلامرضایی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی گفت: حدود ۳۵۰ مرکز و مؤسسه غیردولتی در استان قزوین تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از خدمات تخصصی این سازمان در حوزه‌های توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری و حمایتی با مشارکت این مراکز ارائه می‌شود.

وی افزود: مسائل مالیاتی این مراکز و آشنایی مدیران آنها با قوانین، معافیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی نیازمند توجه و تعامل بیشتر میان بهزیستی و اداره‌کل امور مالیاتی استان است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برای مدیران مراکز غیردولتی را ضروری دانست و گفت: افزایش آگاهی مراکز نسبت به تکالیف و ظرفیت‌های قانونی مالیاتی می‌تواند از بروز مشکلات و هزینه‌های قابل پیشگیری برای مراکز خدمات‌رسان جلوگیری کند.

در ادامه، سید محمود موسوی‌صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، با اشاره به ظرفیت طرح «نشان‌دار کردن مالیات» بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های این طرح و معرفی آثار و نتایج اجرای آنها تأکید کرد.

وی همچنین با تشریح ظرفیت‌ها و معافیت‌های قانونی در حوزه فعالیت مؤسسات خیریه و مراکز توانبخشی، آمادگی اداره‌کل امور مالیاتی استان را برای برگزاری دوره‌های آموزشی و بررسی مسائل مالیاتی مراکز تحت نظارت بهزیستی اعلام کرد.