به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی شیوا مقانلو را به‌عنوان دبیر علمی نوزدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب کرد. در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به شیوا مقانلو آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب ارزنده سرکار عالی و پیشنهاد معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به موجب این حکم ، به عنوان «دبیر علمی نوزدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد، منصوب می شوید. شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جشنواره، اقدامات متقضی را به نحو احسن انجام دهید.»



گفتنی است، داستان‌نویس و مدرس دانشگاه است و از جمله سوابق مدیریتی و علمی وی می‌توان به دریافت دیپلم افتخار جایزه ادبی مهرگان ادب برای مجموعه داستان «آن‌ها کم از ماهی‌ها نداشتند»، داوری چندین جشنواره و جایزه ادبی، تدریس داستان‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی و مباحث ادبی در دانشگاه هنر و مؤسسات آموزشی اشاره کرد.



او، همچنین دارای آثاری از جمله مجموعه داستان «آن‌ها کم از ماهی‌ها نداشتند»، رمان «اسرار عمارت تابان» است.