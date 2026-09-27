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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

افزایش تولید محصولات کشاورزی بوشهر ظرفیتی برای تقویت زکات است

افزایش تولید محصولات کشاورزی بوشهر ظرفیتی برای تقویت زکات است

بوشهر- رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی، ضرورت توجه به موضوع زکات و نقش آن در حمایت از نیازمندان و توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی ظهر یکشنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی استان، با اشاره به روند افزایشی تولید خرما در استان بوشهر گفت: میزان تولید خرما در سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۲۳۰ هزار تن افزایش یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در تولید این محصول راهبردی است.

وی همچنین به افزایش تولید گندم در استان اشاره کرد و افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ میزان تولید گندم حدود ۶۰ هزار تن بود که این میزان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به حدود ۸۹ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر در ادامه با اشاره به تولید جو در استان بیان کرد: میزان تولید جو در سال گذشته حدود ۱۰ هزار تن بوده و در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز میزان تولید این محصول کمتر از ۵ هزار تن بوده است.

بحرانی با بیان اینکه این آمارها بیانگر ظرفیت گسترده بخش کشاورزی استان بوشهر است، تصریح کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر اهمیت اقتصادی و نقش آن در تأمین امنیت غذایی، از منظر زکات نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و باید فرهنگ پرداخت زکات محصولات کشاورزی بیش از گذشته در میان بهره‌برداران و تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زکات یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی، کمک به اقشار نیازمند و اجرای برنامه‌های عام‌المنفعه است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت می‌تواند آثار ارزشمندی در جامعه به همراه داشته باشد.

در این نشست بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تبیین اهمیت زکات در میان کشاورزان و تولیدکنندگان استان بوشهر تأکید شد.

کد مطلب 6960163

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