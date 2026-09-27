احتمال فعال شدن بخش میانی پهنه گسلی راوند کاشان وجود دارد

سمیراسادات سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمینلرزه در ساعت ۱۱:۳۹:۳۴ روز سوم مهرماه ۱۴۰۵، در عمق ۸ کیلومتری زمین و در حوالی شهر نوشآباد آران و بیدگل و حدود ۲ کیلومتری روستای سنسن از توابع شهرستان کاشان اظهار کرد: فاصله رومرکز این زمینلرزه تا شهرستان کاشان حدود ۳۱ کیلومتری شمالغرب آن بوده است.
وی ابراز کرد: بررسیهای اولیه موقعیت این زمینلرزه، نمایانگر پویایی و فعالشدن بخش میانی پهنه گسلی راوند با راستای تقریبی شمالی ـ جنوبی است.
این استاد دانشگاه و دکترای زلزلهشناسی با اشاره به ساختار زمینشناسی منطقه تصریح کرد: گسل راوند قطعهای از سامانه گسلی پویای قم ـ زفره به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر است که این قطعه خود حدودا ۵۰ کیلومتر امتداد دارد و از محدوده فین تا شمال روستای آبشیرین در مرز میان کوه و دشت کشیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این محدوده چندین گسل موازی کوچکتر از جمله گسلهای دهنار، آبشیرین و سنسن وجود دارد. زمینلرزه اخیر در حدفاصل گسلهای آبشیرین و دهنار رخ داده و حدود ۳ کیلومتر با گسل راستالغز ـ فشاری آبشیرین و حدود یک کیلومتر با گسل راستالغز با مؤلفه فشاری دهنار فاصله داشته است.
سجادی افزود: در مجاورت گسل ده نار، رسوبات قرمز رنگ سازند قرمز پایینی بر روی واحد آهکهای ماسهای سازند قم قرار گرفتهاند و شواهد جابهجایی و بریدگی بادبزنهای آبرفتی و آبراههها توسط گسل در طول زمان، در غرب روستای سنسن و شهر مشکات و در مجاورت آزادراه کاشان ـ قم، بهوضوح قابل مشاهده است.
وی همچنین به نزدیکی کانون این زمینلرزه با کوه نمک لاخ یا همان گنبد نمکی شماره ۵ نصرآباد اشاره کرد و گفت: این گنبد نمکی از جمله اهداف طرح توسعه و امکانسنجی ذخیرهسازی گاز در شهرستان کاشان به شمار میرود.
به گفته این استاد دانشگاه و دکترای زلزلهشناسی، مطالعات انجامشده در این زمینه حاکی از آن است که گسل مذکور در اعماق به گنبد و لایه های نمکی نصرآباد میرسد و توقف یا تغییر مسیر آن در لایههای نمکی میتواند موجب پراکندگی امواج لرزه ای، میرایی و استهلاک بخشی از انرژی لرزهای شود.
وی افزود: بررسیهای اولیه این احتمال را مطرح میکند که زمینلرزه رخداده در محدوده مذکور میتواند حاصل رخداد زمین لرزه اصلی و با اندازه بزرگتر بوده باشد که در اثر وجود ضخامت چند کیلومتری گنبدهای نمکی نصرآباد، بخشی از انرژی آن مستهلک شده و در سطح، زمینلرزهای با بزرگی متوسط ۴ احساس و ثبت شده است؛ با این حال، تأیید این موضوع نیازمند بررسیهای دقیقتر لرزهشناسی و دادههای تکمیلی است.
سجادی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به زون گسلی راوند تصریح کرد: با توجه به وجود گسل توانمندی همچون پهنه گسلی راوند، انجام مطالعات جامعتر درباره گسلهای منطقه، پهنهبندی و ریزپهنهبندی دقیق گسلها و همچنین جلوگیری از توسعه شهرها و روستاهای واقع در حریم گسل، به سمت پهنههای فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مناطق و شهرهایی مانند مشکات، سنسن و آبشیرین تأکید کرد و گفت: نظارت بر ساختوسازهای اصولی، فراهمکردن تسهیلات و اجرای طرحهای بهسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده و کممقاوم و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر ساختوساز در پهنههای فعال، باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرار گیرد.
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