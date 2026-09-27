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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

احتمال فعال شدن بخش میانی پهنه گسلی راوند کاشان وجود دارد

احتمال فعال شدن بخش میانی پهنه گسلی راوند کاشان وجود دارد

کاشان - یک استاد دانشگاه و دکترای زلزله شناسی گفت: زمین‌لرزه چند روز گذشته حوالی نوش‌آباد می‌تواند نشانه‌ای از فعال‌شدن بخش میانی پهنه گسلی راوند باشد.

سمیراسادات سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در ساعت ۱۱:۳۹:۳۴ روز سوم مهرماه ۱۴۰۵، در عمق ۸ کیلومتری زمین و در حوالی شهر نوش‌آباد آران و بیدگل و حدود ۲ کیلومتری روستای سن‌سن از توابع شهرستان کاشان اظهار کرد: فاصله رومرکز این زمین‌لرزه تا شهرستان کاشان حدود ۳۱ کیلومتری شمال‌غرب آن بوده است.

وی ابراز کرد: بررسی‌های اولیه موقعیت این زمین‌لرزه، نمایانگر پویایی و فعال‌شدن بخش میانی پهنه گسلی راوند با راستای تقریبی شمالی ـ جنوبی است.

این استاد دانشگاه و دکترای زلزله‌شناسی با اشاره به ساختار زمین‌شناسی منطقه تصریح کرد: گسل راوند قطعه‌ای از سامانه گسلی پویای قم ـ زفره به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر است که این قطعه خود حدودا ۵۰ کیلومتر امتداد دارد و از محدوده فین تا شمال روستای آب‌شیرین در مرز میان کوه و دشت کشیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این محدوده چندین گسل موازی کوچک‌تر از جمله گسل‌های ده‌نار، آب‌شیرین و سن‌سن وجود دارد. زمین‌لرزه اخیر در حدفاصل گسل‌های آب‌شیرین و ده‌نار رخ داده و حدود ۳ کیلومتر با گسل راستالغز ـ فشاری آب‌شیرین و حدود یک کیلومتر با گسل راستالغز با مؤلفه فشاری ده‌نار فاصله داشته است.

سجادی افزود: در مجاورت گسل ده نار، رسوبات قرمز رنگ سازند قرمز پایینی بر روی واحد آهک‌های ماسه‌ای سازند قم قرار گرفته‌اند و شواهد جابه‌جایی و بریدگی بادبزن‌های آبرفتی و آبراهه‌ها توسط گسل در طول زمان، در غرب روستای سن‌سن و شهر مشکات و در مجاورت آزادراه کاشان ـ قم، به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی همچنین به نزدیکی کانون این زمین‌لرزه با کوه نمک لاخ یا همان گنبد نمکی شماره ۵ نصرآباد اشاره کرد و گفت: این گنبد نمکی از جمله اهداف طرح توسعه و امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در شهرستان کاشان به شمار می‌رود.

به گفته این استاد دانشگاه و دکترای زلزله‌شناسی، مطالعات انجام‌شده در این زمینه حاکی از آن است که گسل مذکور در اعماق به گنبد و لایه های نمکی نصرآباد می‌رسد و توقف یا تغییر مسیر آن در لایه‌های نمکی می‌تواند موجب پراکندگی امواج لرزه ای، میرایی و استهلاک بخشی از انرژی لرزه‌ای شود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه این احتمال را مطرح می‌کند که زمین‌لرزه رخ‌داده در محدوده مذکور می‌تواند حاصل رخداد زمین لرزه اصلی و با اندازه بزرگ‌تر بوده باشد که در اثر وجود ضخامت چند کیلومتری گنبدهای نمکی نصرآباد، بخشی از انرژی آن مستهلک شده و در سطح، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی متوسط ۴ احساس و ثبت شده است؛ با این حال، تأیید این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر لرزه‌شناسی و داده‌های تکمیلی است.

سجادی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به زون گسلی راوند تصریح کرد: با توجه به وجود گسل توانمندی همچون پهنه گسلی راوند، انجام مطالعات جامع‌تر درباره گسل‌های منطقه، پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی دقیق گسل‌ها و همچنین جلوگیری از توسعه شهرها و روستاهای واقع در حریم گسل، به سمت پهنه‌های فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مناطق و شهرهایی مانند مشکات، سن‌سن و آب‌شیرین تأکید کرد و گفت: نظارت بر ساخت‌وسازهای اصولی، فراهم‌کردن تسهیلات و اجرای طرح‌های بهسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و کم‌مقاوم و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر ساخت‌وساز در پهنه‌های فعال، باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6960156

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