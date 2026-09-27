به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفزاده از اتمام عملیات تعریض، بهسازی، روسازی بتنی و اجرای آسفالت ۲۷۸۰ متر از محور پرتردد تونل حیران و راههای طرفین آن خبر داد و اظهار کرد: این پروژه طی ۱۰ روز آینده با اجرای خطکشی، ایمنسازی ترافیکی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای پروژه تونل گردنه حیران اظهار کرد: پروژه تونل گردنه حیران به همراه راههای طرفین، در مجموع به طول ۲ هزار و ۷۸۰ متر اجرا شده که از این میزان، ۸۰۴ متر شامل تونل دوم و گالری طرفین آن است.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به اهمیت و حساسیت این محور به دلیل موقعیت گردشگری استان اردبیل افزود: محور گردنه حیران به دلیل حجم بالای تردد، یکی از مسیرهای پرترافیک شمال کشور محسوب میشود و مسافرانی که از استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قصد سفر به سمت استانهای شمالی و شرق کشور را دارند، از این محور عبور میکنند.
یوسفزاده ادامه داد: مسافران مقصدهایی همچون گیلان، مازندران، گلستان و حتی مشهد مقدس، بخش قابلتوجهی از مسیر خود را از این محور طی میکنند و همین حجم بالای تردد، ضرورت اجرای عملیات تعریض و بهسازی این مسیر را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به مشخصات فنی اجرای پروژه گفت: در این طرح، حدود ۲ هزار و ۷۸۰ متر احداث باند دوم با روسازی بتنی انجام شده است.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در اجرای روسازی این محور از روشهای فنی دابلبار و تایبار استفاده شده و پس از تکمیل عملیات، یکلایه روکش آسفالت نیز اجرا شده است.
یوسفزاده تاکید کرد: عملیات اجرایی پروژه در حال حاضر به مراحل پایانی رسیده و طی ده روز آینده با خطکشی مسیر گام نهایی برای بهرهبرداری از پروژه احداث باند دوم محور پرتردد حیران به سرانجام خواهد رسید.
وی عنوان کرد: با تکمیل خطکشی، این محور بهصورت ایمن در اختیار مردم استان اردبیل و مسافران قرار گرفته و اجرای پروژه موجب بهبود شرایط تردد در این مسیر پرترافیک شود.
نظر شما