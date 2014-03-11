به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره عکس «قابهای بهشتی» توسط شبکه تصویر (تصویرنت) و با همکاری اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، خبرگزاری تسنیم و فرهنگسرای سرو برگزار میشود.
موضوع این جشنواره پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی است.
این جشواره در سراسر کشور و در دو سطح حرفهای و شهروندی برنامهریزی شده و تمام عکاسان آماتور و حرفهای میتوانند در آن شرکت کنند.
فراخوان و جزئیات برگزاری جشنواره عکس «قابهای بهشتی» از طریق شبکه تصویر(تصویرنت) tasvirnet.com به اطلاع علاقهمندان رسیده است.
محسن محمدی از فعالان رسانهای و فضای مجازی در کارنامه فعالیت خود دبیری جشنواره های عکس «پایداری ملی« و «ماه و آب» را ثبت کرده است. وی هماکنون مدیریت روابط عمومی و بینالملل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز را بر عهده دارد.
نظر شما