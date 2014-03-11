  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

دبیر جشنواره «قاب‌های بهشتی» مشخص شد

دبیر جشنواره «قاب‌های بهشتی» مشخص شد

محسن محمدی به عنوان دبیر دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» توسط شبکه تصویر (تصویرنت) و با همکاری اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، خبرگزاری تسنیم و فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.

موضوع این جشنواره پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی است.

این جشواره در سراسر کشور و در دو سطح حرفه‌ای و شهروندی برنامه‌ریزی شده و تمام عکاسان آماتور و حرفه‌ای می‌توانند در آن شرکت کنند.

فراخوان و جزئیات برگزاری جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» از طریق شبکه تصویر(تصویرنت) tasvirnet.com به اطلاع علاقه‌مندان رسیده است.

 محسن محمدی از فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی در کارنامه فعالیت خود دبیری جشنواره های عکس «پایداری ملی« و «ماه و آب» را ثبت کرده است. وی هم‌اکنون مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز را بر عهده دارد.

کد مطلب 2254065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها