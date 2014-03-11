انتقاد از نیمه تعطیل شدن بیمارستانها در نوروز/ بحران کمبود پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی‌نژاد با انتقاد از وضعیت نیمه‌ تعطیل بیمارستانها و برخی مراکز درمانی در ایام نوروز، افزود: به طور حتم باید درب مراکز درمانی برای بیماران باز باشد و در عین حال با کیفیت‌ترین خدمات به آنها ارایه شود.

وی ادامه داد: در ایام نوروز بیش از روزهای عادی درسال، ممکن است نیاز به دریافت خدمات درمانی از سوی بیماران وجود داشته باشد زیرا رفت‌وآمد در این روزها نسبت به دیگر روزهای سال بیشتر است و دراین میان گاهی ممکن است درجاده‌ها تصادفاتی رخ دهد که این امر نیازمند خدمت‌رسانی درست از سوی بیمارستان‌ها است.

آریایی نژاد با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته شاهد تعطیلی برخی مراکز اورژانس در ایام نوروز بودیم، تصریح کرد: همین موضوع باعث شد خسارتهای زیادی به حوزه سلامت و بیماران وارد شود.

وی ضمن هشدار نسبت به خالی شدن پزشک در مناطق محروم در روزهای نوروز، افزود: متاسفانه در روزهای عادی سال شاهد کمبود پزشک در شهرهای دورافتاده کشور هستیم که این معضل در ایام نوروز دو چندان شده و ممکن است موجی از بحران را مناطق دورافتاده ایجاد کند.

آریایی نژاد با انتقاد از شانه خالی کردن مراکز خصوصی نسبت به فعالیت در ایام نوروز،‌ افزود: با توجه به تجارب سالهای گذشته، وزارت بهداشت باید تمام مراکز خصوصی را نیز در این ایام فعال کرده یا اسامی بیمارستان‌هایی که حاضر به ارایه خدمات در این روزها هستند را اعلام کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در سالهای گذشته علی‌رغم وعده و وعیدهای مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر نظارت کامل بر مراکز درمانی،‌ اما شاهد خلاءهای زیادی در این حوزه بودیم که امید است امسال با همت مسئولان وزارت بهداشت، نارسایی‌ها بیش از گذشته برطرف شود.