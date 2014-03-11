"کوچ زودهنگام" مراتع لرستان را تهدید می کند/ جوانه هایی که طعمه دام ها می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شهرستان های مختلف استان لرستان در مسیر کوچ عشایر استان های مرکزی، همدان و کرمانشاه قرار گرفته است لذا هجوم قبل از موعد این عشایر موجب خسارات فراوانی به مراتع و مزارع کشاورزی این استان شده است.

این در حالیست که به گفته متولیان امر کوچ زودهنگام عشایر و خسارات ناشی از آن موجب مشکلات زیادی برای دامداران بومی و مردم روستاهای در معرض کوچ عشایر در بروجرد شده است.

بر اساس تقویم کوچ عشایر می بایست از 15 اردیبهشت از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاقی آغاز شود و در این مدت گیاهان زمان کافی را در اختیار دارند تا از حال علفی خارج شده و مقاومت لازم را در برابر چرا به دست آورند.

داریوش عباسی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بروجردی در سالن اجتماعات سازمان پارکها و فضای سبز بروجرد در این رابطه گفت: در حال حاضر ورود زود هنگام عشایر و دامداران استانهای همجوار به لرستان معضل بزرگی برای تخریب مراتع بروجرد محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این عشایر از استانهای خوزستان، همدان و کرمانشاه به مراتع استان و بروجرد هجوم می آورند ادامه داد: عبور زودهنگام عشایر و دامداران غیر ذی حق استانهای دیگر به مراتع خسارات جبران ناپذیری بر جای می گذارد.

وی افزود: حدود 117 هزار هکتار مرتع در بروجرد وجود دارد که از این میزان هشت هزار و 500 هکتار به عنوان مرتع درجه یک و قابل تعلیف دامداران شناخته شده است.

عباسی تصریح کرد: در این موقع سال ورود زود هنگام عشایر و دامداران استانهای همجوار و هجوم آنها به مراتع موجب نابودی و تخریب این میزان از مراتع بکر بروجرد می شود.

وی اظهار داشت: در این زمان از سال مراتع تازه سبز شده و در حال جوانه و شکوفایی هستند که بر اثر هجوم دامها پایمال و له می شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد افزود: ورود دامداران از 15 اردیبهشت سال 93 به مراتع شهرستان بروجرد آزاد است اما زودتر از این موعد امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: از دهیاران روستاها درخواست کرده ایم که با مشاهده ورود اولین گروه عشایر و دامداران سایر استانها به مراتع عوامل منابع طبیعی بروجرد را مطلع سازند.

عباسی افزود: ورود زودهنگام عشایر و اسکان آنها در مراتع شهرستان موجب تخریب منابع ملی و طبیعی بروجرد شده است که باید برای جلوگیری از این اقدام تمامی دستگاهها همکاری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد افزود: کوچ زودهنگام عشایر بیش از ظرفیت مراتع؛ ضمن از دست رفتن فرصت رویش گیاهان مرتعی موجب تخریب خاک شده و باعث ایجاد روانآب و سیل در منطقه خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز علی خادمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر از کوچ زود هنگام عشایر به مناطق ییلاقی این شهرستان انتقاد کرده و گفته بود: در حالی که هنوز حدود 10 روز به پایان سال 92 مانده شرایط مناسب آب و هوایی و شرایط مناسب مراتع در مناطق ییلاقی و مراتع مسیر تردد عشایر باعث شده که عشایر کوچ رو زودتر از موعد کوچ بهاره خود را آغاز کنند.

وی افزود: تاريخ و زمان مناسب برای کوچ بهاره عشاير 15 ارديبهشت ماه اعلام شده که این کوچ زودهنگام عشایر صحیح نیست که آنها باید به تقویم کوچ توجه داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر گفت: عشایر کوچ رو مربوط به سایر شهرستان ها که به پلدختر کوچ می کنند بیش از سه هزار و 200 خانوار با جمعیت حدود 15 هزار و عشایر ثابت شهرستان پلدختر یک هزار و 800 خانوار با جمعیت 10 هزار نفر هستند.

خادمی با یادآوری اینکه سالانه به طور متوسط بیش از یک میلیون راس دام سبک مربوط به عشایر از مراتع این شهرستان عبور می کنند، عنوان کرد: هرساله کوچ زودهنگام عشایر به صورت مال رو خساراتی را برای مراتع و مزارع این شهرستان به همراه دارد.

بنابر این گزارش به نظر می رسد با توجه به آغاز کوچ زودهنگام عشایر متولیان امر باید ضمن ایجاد ایستگاههای انتظار در مرز استانهای در مسیر کوچ عشایر، در قالب ایستگاههای انتظار سهمیه جو و علوفه یارانه دار به دامداران کوچ رو ارائه کرده و برای عبور دام آنها بارنامه صادر کنند تا دامدار دام خود را به صورت مستقیم از قشلاق به ییلاق ببرد.

در این راستا تفاوت 45 روزه کوچ از مناطق قشلاق به ییلاق معضلی است که تنها با نگهداری دام ها در محل های انتظار حل می شود که باید برای این امر تدبیری اندیشیده شود.

همچنین به منظور رفع این مشکل باید هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف مرتبط با عشایر صورت گیرد تا علاوه بر اینکه عشایر کوچ رو در امنیت و رفاه کامل به کوچ خود بپردازند زمینه حفاظت و حراست از منابع طبیعی و مراتع استان های در مسیر کوچ به ویژه لرستان نیز فراهم شود تا مراتع و مزارع این استان سرسبز قربانی بی تدبیری نشود.