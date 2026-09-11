تکمیل سه پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از تکمیل تحقیقات سه پرونده مربوط به جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیطبانی حاجی آباد خبر داد و اظهار کرد: جهت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی، تأسیسات حیاتی، زیرساختهای ارتباطی و محورهای مواصلاتی که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه مان شد، پروندههای قضایی جداگانهای تشکیل شده است.
وی افزود: در روند تکمیل تحقیقات این پروندههای جنایت جنگی، علاوه بر جمع آوری ادله و مستندسازی خسارات، شواهد و قرائن موجود نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی و فنی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: در همین راستا، پروندههای جنایات جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیطبانی حاجی آباد در استان هرمزگان تکمیل شده و همه شکایتها اخذ و ادله و مستندات نیز جمع آوری شده است.
وی خاطرنشان کرد: این سه پرونده، طبق بخشنامه دادستان کل کشور برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، اخذ اظهارات شکات و اولیاء دم، کارشناسی و بررسی بقایای پرتابهها و مهمات بکارگرفته شده توسط دشمن، ارزیابیهای پزشکی قانونی و معاینات پیکر مطهر شهدا، بررسی تصاویر موجود به ویژه تصاویر دوربینهای مداربسته از لحظه وقوع این جنایات، بررسی گزارش رادارها و تصاویر ماهوارهای از مختصات مبدأ شلیک و محل برخورد پرتابههای دشمن و اخذ اظهارات شاهدان عینی را بخشی از تحقیقات انجام شده در این پروندههای قضایی اعلام کرد.
قهرمانی تأکید کرد: با توجه به اینکه این جنایات جنگی مرتبط با سایر حملات نظامی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور میباشد و بررسی ابعاد امنیتی، نظامی و بین المللی آن ضرورت دارد، لذا به منظور تمرکز تحقیقات، رسیدگی به کلیه پروندههای مرتبط با حملات و جنایات جنگی در مراجع قضایی تهران انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: متأسفانه طی حملات دشمن جنایتکار به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیطبانی حاجی آباد پنج نفر از هموطنان بیگناه مان به شهادت رسیده، دهها نفر مجروح شده و هزاران شهروند عادی و غیرنظامی به دلیل تخریب زیرساختهای مدنی، آسیب دیدهاند.
گفتنی است؛ پیش از این نیز ضمن تکمیل تحقیقات میدانی، فنی و قضایی در خصوص جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی منجر شد، این پرونده نیز به دادسرای تهران ارسال شد که دادستان تهران به تازگی از صدور کیفرخواست آن جهت ارائه به دادگاه و طرح در مجامع حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، حملات مرگبار و عامدانه دشمنان خونخوار و کودککش آمریکایی صهیونیستی به مناطق غیرنظامی استان هرمزگان که تاکنون جان دهها انسان بیگناه را گرفته و به مجروحیت شماری دیگر و تخریب زیرساختهای مدنی منجر شده است، امروز بهعنوان یکی از تلخترین وقایع انسانی در عصر حاضر مطرح است؛ رخدادی که بسیاری بر لزوم حفظ و ثبت آثار و بقایای آن بهعنوان سندی تاریخی و یادمانی برای نسلهای آینده تأکید دارند.
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