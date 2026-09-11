به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشست مشترک رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، ظرفیت‌ها و سازوکارهای این سازمان برای پشتیبانی از تعاملات علمی و فناورانه در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، موسوی، معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، جوکار، مدیرکل واحدهای بین‌الملل و برون‌مرزی و محمدی، مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی این دانشگاه برگزار شد.

در این دیدار، جایگاه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی به عنوان نهادی تسهیل‌گر در شکل‌گیری و پیشبرد پروژه‌های علمی و فناورانه فرامرزی مورد توجه قرار گرفت. حاضران درباره ظرفیت‌های سازمان برای ایجاد ارتباط میان مراکز علمی و فناورانه، حمایت از تبادل دانش و فراهم‌کردن زمینه حضور توانمندی‌های پژوهشی کشور در عرصه‌های بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

حسین روزبه در این نشست بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.

او با تشریح مأموریت‌های سازمان، نقش آن را در تسهیل ارتباط میان مجموعه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه داخلی و طرف‌های خارجی مهم دانست و بر حمایت از طرح‌هایی تأکید کرد که بتوانند به همکاری‌های پایدار و خروجی‌های عملیاتی در سطح بین‌المللی منجر شوند.

در ادامه، موسوی با اشاره به ظرفیت واحدهای بین‌الملل و برون‌مرزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین توانمندی‌های شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی این دانشگاه، زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان برای توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه بین‌المللی را تشریح کرد. محور گفت‌وگوها بر چگونگی اتصال این ظرفیت‌ها به مأموریت‌های سازمان و استفاده از سازوکارهای آن برای تقویت همکاری‌های فرامرزی متمرکز بود.