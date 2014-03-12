به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه بزرگ و کم نظیر خط 3 مترو به طول 37 کیلومتر حد فاصل ازگل و شهرک قائم در شمال شرق تا اتوبان آزادگان در جنوب غرب تهران که به پیش بینی صاحبنظران مسایل شهری و محیط زیست اثرات فراوان و بی بدیلی در کاهش آلودگی هوا و روان شدن ترافیک پایتخت ایفا خواهد کرد در هفته‌های اخیر و این روزها مورد توجه و علاقه بسیاری از گروه‌های دانشجویی، فعالان محیط زیست، مدیران شهری و مراجع تحقیقاتی در حوزه حمل و نقل قرار گرفته است.

در همین راستا و در هفته جاری شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) در بخش شمالی خط 3 میزبان دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه شریف بود که به همراه اساتید خود در جریان مراحل حفاری و ساخت این پروژه 19 کیلومتری قرار گرفتند.

گروه دیگر بازدیدکننده از خط 3 در این هفته که از آن به عنوان مصداق روشن کاهش فاصله و اتصال شمال به جنوب تهران و شاهرگ حیاتی شبکه ریلی و حمل و نقل پایتخت یاد می شود دانشجویان مهندسی فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی کشور بودند که دستاوردهای مهندسین ایرانی در بومی سازی صنعت مترو در کشور را تحسین کردند.

هر دو گروه دانشجویی در جریان بازدید از نحوه ساخت تونل، ایستگاه ها، نقشه برداری در زیر زمین، نحوه میله گذاری تونل، طول رمپ و بارگذاری دیواره های تونل آشنا شدند.

گروه دیگر بازدیدکننده این هفته از خط 3 مترو تهران، تعدادی از دانشجویان برنامه ریزی شهری و فعالان عرصه حمل و نقل شهری از سراسر کشور بودند که از بخش های مختلف این خط مهم و شریان حیاتی حمل و نقل تهران دیدن کردند.

طی هفته‌های گذشته نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در بخش جنوبی خط 3 میزبان فعالان بیش از 20 تشکل غیردولتی و مردم نهاد حوزه محیط زیست و نیز شورایاران مناطق مختلف شهرداری تهران بود.

خط 3 متروی تهران، بلندترین خط مترو خاورمیانه به شمار می رود که دارای 37 کیلومتر طول و 28 ایستگاه است.

این خط در سه فاز از جنوب غرب تا شمال شرق تهران درحال ساخت است که بخش میانی آن سال گذشته به طول 7 کیلومتر حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا ایستگاه بهشتی به بهره برداری رسید و 12 کیلومتر آن در بخش جنوبی از بزرگراه آزادگان در جنوب غربی تهران تا چهارراه ولیعصر(عج) آماده افتتاح است؛ 19 کیلومتر باقی مانده برای تکمیل بزرگ ترین خط مترو ایران که به بخش شمالی خط 3 معروف است در شرایط حاضر به عنوان اولویت نخست شرکت مترو در جریان ساخت است که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال کاری آینده به اتمام و بهره برداری می رسد.