تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خواستار موضع گیری جدی دستگاه دیپلماسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ایران، بیانیه ای صادر کرد و ضمن محکوم کردن تکرار ادعاهای بی اساس از سوی آمریکا، خواستار عکس العمل جدی وزارت امور خارجه در برابر صدور بیانیه های بی اساس از سوی دولت آمریکا شد.

در این بیانیه آمده است: آمریکایی‌ها رسوا‌تر از آن هستند که مدعی مباحث حقوق بشر در کشوری همچون ایران شوند، چرا که کشورهای مورد حمایت آن‌ها در منطقه با نظام‌های استبدادی در حال حکومت کردن و نقض حقوق بشر در کشورهای خود علیه زنان، کودکان، نوجوانان و... هستند.

این بیانیه در ادامه می افزاید: افکار عمومی بین المللی، دولت آمریکا را به عنوان نماد دخالت گسترده در حوزه خصوصی افراد، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در زندانهای ابوغریب، بگرام و گوانتانامو و جلوگیری از مجازات عاملین این جنایات، بازداشت خودسرانه و شکنجه افراد در شبکه زندان های مخفی آمریکا از جمله در اروپا، قتل صدها زن و کودک بی گناه بوسیله هواپیماهای بدون سرنشین، حمایتهای همه جانبه از اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و اعمال مشابه می شناسد و در این شرایط، دولت آمریکا در موضعی نیست که دیگران را در حوزه حقوق بشر موعظه کند.

این بیانیه تصریح می کند: گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران عموما بر اساس داده های بی اساس گروههای معاند جمهوری اسلامی ایران تهیه و در جهت مقاصد سیاسی دولت آمریکا تنظیم شده است.

بیانیه شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی اضافه کرده است: ملت ایران همواره بر اساس پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین المللی و همچنین تعهدات دینی و اعتقادی خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی گام برداشته است و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت این موازین می داند.

این بیانیه تأکید کرده است: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید نسبت به تشدید صدور این گونه بیانیه‌ها و ادعاهای بی‌اساس از سوی آمریکایی‌ها عکس‌العمل جدی نشان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش منتشر و در آن ایران به نقض حقوق بشر متهم شد، در این گزارش که هر سال به سفارش کنگره تهیه می‌شود، آمریکا درباره حقوق بشر در 80 کشور دنیا اظهار نظر کرده است.

این گزارش ضمن اعتراف به حضور گسترده مردم در انتخابات خرداد ماه سال 92 درباره این انتخابات نیز مدعی شده است:‌ علی‌رغم حضور گسترده مردم در انتخابات 14 ژوئن، فرآیند رد صلاحیت‌ها که هیأت‌های غیرمنتخب آنها را براساس معیارهای دلبخواهی اعمال می‌کنند و همچنین وضع محدودیت علیه انجمن‌های مدنی، رسانه‌های نوشتاری و الکترونیکی و نظارت ناظران معتبر غیردولتی باعث شد آزادی‌ها و بی‌طرفی نظام انتخاباتی همچنان زیر سؤال باشد.

در این گزارش از رد صلاحیت افراد در انتخابات پیشین از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی انتقاد شده است، وزارت خارجه آمریکا در این گزارش ضمن دفاع از بهائیان ایرانی، از تبعیض‌های قانونی علیه همجنس‌بازان نیز انتقاد کرده است.

همچنین در این گزارش از عدم جدایی دین از سیاست و تأثیر روحانیان بر حکومت انتقاد شده است.

اتهامات به اصطلاح حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حالی است که در این گزارش از تلاش‌های حکومت پادشاهی بحرین برای دور شدن از سیاست سرکوب و استفاده از زور، قدردانی شده است!.