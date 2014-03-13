ملت ایران همچون دوران دفاع مقدس در رکاب ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج ظهر پنج شنبه در یادواره 8 هزار شهید شیمیایی کشور در سالن ورزشی ولایت بروجرد افزود: امروز برای به راه انداختن یک جنگ تمام عیار اعتقادی در سراسر دنیا قعطنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی متعددی علیه ملت ایران اجرا می شود.

وی افزود: برخی علمای مکاتب و ادیان مختلف سعی دارند به مردم دنیا القاء کنند که ما نیز همچون نظام جمهوری اسلامی دارای چنین عقبه اعتقادی هستیم.

سردار عروج با اشاره به جنگ نرم و تبلیغات وسیع رسانه های غربی علیه ملت ایران گفت: دشمنان سعی دارند از این طریق نگرش اعتقادی مردم را تغییر داده و دین اسلام را خدشه دار کند.

وی افزود: دشمنان می خواهند با تبلیغات جمعی از نشر اعتقادات مذهبی و اصیل ایرانی - اسلامی در دنیا جلوگیری کنند و به دنبال ایجاد یک جبهه جدید برای مقابله با آن هستند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: از بدو ورود اسلام جریانهای بعثت، غدیر، عاشورا و مهدویت از جریانهایی هستند که دشمنان اسلام سعی در تغییر محتوای آنها دارند.

وی با بیان این مطلب افزود: استکبار سعی دارد از طریق رسانه های جمعی به مردم دنیا بفهماند جنگی که امروز علیه مردم ایران به راه افتاده جنگ اعتقادی است.

سردار عروج ادامه داد: دشمنان تلاش می کنند با هر اهرمی که امکان داشته باشد به ویژه اهرم رسانه ای دنیا را متوجه این موضوع کند که امروز جنگی که علیه ایران به راه افتاده جنگ اصلی است.

وی با بیان اینکه جنگ اعتقادی که امروز به راه افتاده جنگی کیفی بوده و کمی نیست، افزود: دشمنان از پیروزی ملت ایران در این جنگ می ترسند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز دشمن از طریق ماهواره در تلاش است به ارکان اصلی خانواده ها نفوذ کرده و ذهن جوانان را تخریب کند.

سردار عروج تصریح کرد: امروز رسانه های ایران نیز در مقابله با جنگ نرم باید به موضوعات زیر بنایی و تحکیم اعتقادات مذهبی مردم پرداخته و از ایجاد شبهات مختلف علیه دین اسلام جلوگیری کند.

سردار عروج با اشاره به ولایت امام زمان(عج) و تداوم راه ولایت فقیه ادامه داد: امروز مردم ایران همانند دوران دفاع مقدس و به مانند یک سرباز واقعی باید در رکاب فرمانده جنگ و رهبر انقلاب باشند.

وی افزود: دشمنان از ادامه راه ولایت فقیه در هراس هستند و در رکاب بودن ملت ایران با رهبر خود را نمی خواهند.

سردار عروج بیان داشت: دشمنان سعی دارند راههای کلیدی و محوری را که به ولایت فقیه منتهی می شود را ببندند و مانع ادامه راه ملت ایران شوند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان ویژگی های بارز شخصیتی امام راحل(ره) به عنوان رهبری دینی و اعتقادی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نتیجه تلاشهای مجاهدانه امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب بوده که امروز پس از سالها هنوز عالمی را حیران خود کرده است.