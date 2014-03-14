طرح تفصیلی گرمسار مراحل پایانی خود را می گذراند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور صبیری عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار به منظور معرفی شهردار گرمسار، اظهار داشت: گرمسار از لحاظ وسعت و جمعیت چهارمین شهر استان سمنان و یکی از شهرستان های مهم این استان است.

وی تصریح کرد: شهردار گرمسار، هزار هکتار مصوبه طرح جامع شهری و پنج هزار هکتار حریم شهری و 220 هکتار بافت فرسوده را مدیریت می کند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان با اشاره به اینکه در شهر گرمسار مطالعات طرح های توسعه شهری خوبی انجام شده است بیان داشت: خوشبختانه برخی از زیرساخت های این شهر از جمله طرح تفصیلی مراحل پایانی خود را می گذراند که تقاضا داریم شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار این طرح را تحویل بگیرند زیرا داشتن طرح حتی بصورت ناقص بهتر از نداشتن هیچ برنامه توسعه ای برای شهر است.

صبیری گفت: استانداری سمنان آمادگی دارد تا مشکلات و نواقص طرح را در کمیسیون ماده 5 استان برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه شهر گرمسار از جمله محدود شهرهای استان سمنان است که طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده طی سال 91 در آن انجام شده تصریح کرد: مطالعات جداسازی آب خام و مطالعات جامع حمل و نقل ترافیکی شهر نیز تا کنون در گرمسار انجام شده است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان با بیان اینکه از جمله مشکلاتی که در شهر گرمسار داریم و شهرداری با آن مواجه و دست به گریبان است شامل ورودی و خروجی های شهر و مشکلات ترافیکی است که حتما باید ساماندهی شود.

صبیری تاکید کرد: ترمینال مسافربری شهر گرمسار ضرورت مکان یابی جدید و برنامه ریزی دارد و ایجاد فضای سبز شهر، فضاهای بازی کودکان و ایجاد ساختمان متناسب برای شهرداری گرمسار نسبت به سایر شهرهای استان نیاز است.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان نیز در این جلسه جدیدترین چالش مدیریت شهری در گرمسار را مبلمان شهری و نداشتن درآمدهای لازم برای توسعه عمران شهر ذکر کرد و گفت: در شهرستان گرمسار خیلی عقب ماندگی داریم که امیدواریم با همدلی و همگرایی بوجود آمده در شهر بتوانیم انتظارات به حق و زیاد مردم را در این راستا تحقق بخشیم.

غلامرضا کاتب افزود: شهرداری ها به منظور کسب منابع مالی لازم برای اقدامات توسعه و عمرانی خود در شهرها می توانند از قانون اوراق مشارکت در بودجه کشور و سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنند.

وی در خاتمه گفت: مدیریت شهری در گرمسار با شناسایی معضلات شهری و راهکارهای قانونی برای خدمات دهی به مردم در صورت توسعه شهر اقدام کند.

در این جلسه بهرام میراخورلی ب عنوان شهردار جدید گرمسار معرفی شد.