نارضایتی مردم گرمسار از طولانی شدن روند انتخاب شهردار/ نادیده گرفتن نگاه مشورتی - مشارکتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته قبل خبرهایی حاکی از تائید میرآخورلو به عنوان شهردار گرمسار از گوشه و کنار به گوش می رسید ولی ظاهرا باز هم مخالفت هایی از جانب بعضی مسئولان و افراد سیاسی با انتخاب دومین گزینه شورا به عنوان شهردار قرار است روند انتخاب شهردار را همچنان طولانی کند.

طبق اصل یکصد و سوم قانون اساسی شوراها رکنی از ارکان اداره کشورند، رابطه عرضی با قوه مجریه دارند، از جنس قوه مقننه تعریف شده اند و جایگاه دومبنایی دارند و به عنوان بازوی اجرائی دولت در امور محلی شناخته می شوند.

ولی متاسفانه این بخش از قوه مجریه در حال حاضر در گرمسار با عدم هماهنگی و اختلاف بر سر موضوع انتخاب شهردار مواجه است که موجبات سردرگمی و نارضایتی مردم و مسئولان شهرستان را فراهم کرده است.

مردم رای دادند تا شاهد خدمات عمرانی و توسعه شهری باشند

قاسمی یکی از شهروندان گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مردم در حال تحمل خسارت در اتفاقات پیش آمده در شورا هستند گفت: مردم به واسطه رای دادن به چهره های جدید به دنبال تحقق پیشرفت های عمرانی و بهسازی شهری بودند که متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از آغاز به کار شورای چهارم محقق نشده است.

وی با بیان این مطلب که شورا عملا نتوانسته کار خاصی صورت دهد در حالی که مردم رای دادند تا شاهد خدمات عمرانی و توسعه شهری باشند، افزود: ما متاسفانه شاهد سیاسی بازی در تصمیمات شهری هستیم و شهر در حال آسیب دیدن است، پروژه عمرانی روی زمین باقی مانده است و بنظر می رسد چندان فکر زیربنایی برای توسعه و عمران به علت نامشخص بودن وضعیت شهردار وجود ندارد.

نگاه مشورتی- مشارکتی به علت اختلافات و دیدگاه های سیاسی نادیده گرفته شده است

جورابلو شهروند دیگری از شهر گرمسار نیز در این گفتگو خاطرنشان کرد: ظاهرا نگاه مشورتی - مشارکتی در تصمیم گیری های جمعی برای آبادانی شهر همچنان به علت اختلافات و دیدگاه های سیاسی نادیده گرفته شده است.

حمید امیری نیز با یادآوری این مطلب که مردم رای به تغییر دادند عنوان کرد: به همین دلیل است که انتظار دارند شورای شهر به گونه ای عمل کند تا در حوزه های مختلف شاهد رشد و شکوفایی شهر باشند و برنامه های خویش را به مردم ارائه داده و استقلال خود را نیز حفظ کنند.

وی اذعان داشت: از استانداری سمنان تقاضا داریم به آرای منتخبان مردم در شورای شهر احترام بگذارند و به منظور پرهیز از تنش های اجتماعی در خصوص ابلاغ حکم شهردار سریع تر اقدام کنند تا از این طریق حقوق مردم تضییع نشود.

با محدود نگری سیاسی شهر را از خدمت رسانی افراد توانمند محروم نکنید

یکی دیگر از شهروندان گرمساری با تاکید بر اینکه اکنون که شورای شهر گرمسار با توجه به حضور سلایق متنوع در آن، شهردار منتخب را به استانداری برای ابلاغ حکم معرفی کرده خوب است منافع عمومی و شفافیت در عمل در نظر گرفته شود ادامه داد: بهتر است با محدودنگری ملاحظات سیاسی و دیرپذیری، شهر گرمسار را از خدمات کسی که در کارنامه خود سابقه شهرداری و دستگاه های دیگر را دارد و نیرویی با انگیزه و دارای برنامه است محروم نکنند.

این شهروند اذعان داشت: چنانچه این فرد خوب عمل کند، حمایت عمومی به نفع وی شکل می گیرد و اگر به هر دلیل خوب عمل نکند و ناکار آمدی در او دیده شود نهادهای نظارتی حضور دارند و به علاوه حمایت عمومی را نیز از دست می دهد.

وی ابراز داشت: هنگامی که جامعه مدنی هوشیار و پرقدرت باشد مسئولان و دولتمردان ناگزیرند از اصول عدالت ورزانه و آزادی خواهانه عدول نکنند، در غیر این صورت جامعه مدنی آنها را بازخواست و از انتخاب مجدد آنها در کرسی قدرت جلوگیری می شود.

علی اصانلو شهروند دیگر گرمساری اظهار داشت: مطالبات در شورا بیش از آنکه جنبه اجتماعی و شهری داشته باشد رویکرد سیاسی به خود گرفته و شورا تبدیل به اکثریت و اقلیت شده و این روند برای شهر گرمسار آسیب زا است.

عدم احترام به استقلال و تصمیمات شورا عامل ایجاد مشکلات مدیریت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ا

شاره به اینکه اقدام قانونی شورای شهر در انتخاب شهردار گرمسار را برخی افراد صاحب قدرت خفه کردند و اجازه انتخاب آزادانه به شورا نمی دهند گفت: علیرغم اینکه در قانون اساسی برای شوراها اختیاراتی معادل یک قوه دیده شده است اما شوراها همچنان با مشکلات و موانع متعددی روبروست و نیازمند تدوین قانون و رفع آسیب های آن است.

حجت الاسلام حسن همتی با بیان این نکته که بایستی همه با همکاری و همراهی منطبق بر قانون برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تلاش کنند افزود: متاسفانه اگر مدیریت شهری دچار مشکلات و کمبودهایی است بدلیل عدم احترام به استقلال، تصمیمات و نظرات شورا است.

وی با تاکید بر اینکه امکان متحد شدن با افرادی که علیه ما اقدام می کنند وجود ندارد خاطرنشان کرد: ما در شورا با آئین نامه ها و قوانین شورا سر و کار داریم و صرفا از قانون تبعیت می کنیم.

بدنه مدیریتی شهر ایستا و بدون فعالیت مثبت شده است

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار با ابراز تاسف از این که مردم را آنقدر از لحاظ فرهنگی تضعیف کرده اند که اراده تصمیم گیری از آنها سلب شده تصریح کرد: می طلبد فضای مخالفت در امور شهری را با گفتگو و تشکیل جلسات مدون برطرف کرد.

همتی با اشاره به اینکه بدنه مدیریتی شهر ایستا است و بعضا برخی از مسئولان در این شهر همواره منتظر پاسخ استان و کسب تکلیف از آنان هستند، عنوان کرد: این امر سبب ناکارآمدی و عدم موفقیت در مسائل شهرستان بوده است.

وی با یادآوری این مطلب که به دلیل عدم انجام کارها و بدقولی های انجام شده در سال های اخیر مردم از فعالیت مثبت در این شهر نا امید هستند اذعان داشت: سعی می کنیم با تشکیل جلسات در کمیته های مختلف شورا از موضوعات درخواستی در شهر و از مسائل شهری و طبقات اجتماعی آگاهی کسب کرده و با بهره گیری از مشورت و راهنمایی همگانی فضای امید بخشی را با در نظر گرفتن مطالبات شهروندان فراهم آوریم.

گزینه دوم شهردار گرمسار به این دلیل بود که وی در آستانه بازنشستگی است

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار با اشاره به این که در گزینه دوم شهردار به این دلیل بوده که وی در آستانه بازنشستگی است و مطابق قانون بکارگیری بازنشسته ها منع قانونی دارد و یا مدیریت جهاد کشاورزی استان بعلت برخی فشارها با ماموریت وی مخالف است ادامه داد: این در حالی است که مطابق ماده 51 قانون شهرداری ها هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن (شورا) برای تصدی شهرداری انتخاب و خود شخص نیز رضایت داشته باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.

همتی همچنین ابراز داشت: نسبت به بازنشستگی نامبرده نیز، شورا می تواند قبل از بازنشستگی گزینه شهرداری درخواست تمدید ماموریت وی را کند.

شهردار قبلی گرمسار بدون تعیین جایگزین و مشورت با شورا، تسویه و به شهرداری شهر دیگری منصوب شد

احمد جعفری عضو شورای اسلامی شهر گرمسار نیز در این گفتگو با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی اعضای شوراهای شهر، انتخاب شهردار است تاکید کرد: تا کنون از طرف این شورا، دوباره شهردار انتخاب و برای صدور حکم به استانداری معرفی شده است ولی متاسفانه در هر دو مورد گزینه منتخب رد شده است.

وی با یادآوری اینکه براساس ماده 51 قانون شهرداری ها "هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف شورا برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع مکلف است با انتقال او موافقت کند، گفت: با توجه به قانون مذکور بویژه در شهرهای زیر 200 هزار نفر انتظار این بود که استاندار حکم شهردار منتخب را ابلاغ کند اما متاسفانه مثل اینکه اختیارات شورا از سوی استانداری به رسمیت شناخته نمی شود و بهانه های مختلف از جمله تعامل با نماینده را مد نظر قرار می دهند.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه همه باید به قانون پایبند باشند و از تخلفات پرهیز کنند افزود: باعث تاسف است که قبل از اینکه شهر ما صاحب شهردار شود، بدون مشورت با شورا و تسویه حساب شهردار وقت، وی به عنوان شهردار شهر دیگری منصوب شده است.

بعضی اعضاء شورا استقلال فکری و عملکردی ندارند

عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرمسار با تاکید بر اینکه هرگونه تضاد در رفتار اعضاء شورا تعجب آور و غیر قابل قبول است تصریح کرد: شورای شهر نهادی مستقل است و اعضای آن با رأی مردم انتخاب می شوند بنابر این هیچ فرد و گروهی حق ندارند نظرات خود را به شورای شهر تحمیل کند چرا که اعضای شورا قسم یاد کرده اند که از حقوق شهر، مردم و شهرداری دفاع کنند.

امین شریفی در رابطه با عدم ابلاغ حکم شهردار معرفی شده به استانداری عنوان کرد: فرد معرفی شده از افراد با تجربه بود ولی متأسفانه با اتمام خدمت و مخالفت مدیرکل دستگاه مربوطه حکم وی به عنوان شهردار ابلاغ نشد.

شورا از مسیر قانونی خود منحرف شده است

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه شورا از مسیر قانونی خود منحرف شده است اظهار داشت: قانون گذار شورای شهر را برای بستر سازی و مهیا کردن زمینه های لازم برای شتاب بخشیدن به توسعه و عمران شهرها ایجاد کرده است ولی متأسفانه با وجود توصیه های صورت گرفته، شورای شهر گرمسار از فعالیت ها و کارهایی که به نفع شهر و عموم مردم شریف این شهر است فاصله بسیاری گرفته و این موضوع کاملاً به ضرر شهر است.

شریفی عملکرد شورای شهر گرمسار را در چهار ماه اخیر ضعیف ارزیابی کرد و ابراز داشت: به دلیل ضعف در عملکرد، میزان تعامل دستگاه های اجرایی استان و شهر به حداقل خود رسیده و دستگاه ها تمایل خود برای هماهنگی و مشارکت با شورای شهر برای بهبود وضع در گرمسار را از دست داده اند و این موضوع سبب وارد شدن خسارت های زیادی به شهر شده است.

وی با ابراز تأسف از عملکرد حزبی و جناحی و سیاسی برخی از اعضای شورا تاکید کرد: این امر به چهره شورا در نزد مردم آسیب وارد کرده و می تواند در آینده تأثیر منفی بر شهر داشته باشد.

دخالت شورا در امور اجرایی سم مهلک برای آن است

این عضو شورا دخالت شورای شهر را در امور اجرایی سمی مهلک برای آن دانست و گفت: متأسفانه بعضی از اعضای شورای شهر به جای بستر سازی و آماده کردن زمینه های توسعه و عمران شهر، درگیر حاشیه ها شده و در امور اجرایی در شهرداری و شهر دخالت می کنند که این موضوع سبب شده از وظایف اصلی خود غافل شوند.

شریفی تعطیل کردن قانون از سوی برخی از اعضای شورا در این زمینه را عین بی قانونی معرفی کرد و افزود: متاسفانه برخی ظرفیت ها را به خوبی نمی شناسند و همواره تلاش می کنند به جای برطرف کردن مشکلات از جمله ورودی و خروجی شهر، جذب سرمایه گذار، شناسایی منابع جدید درآمدی برای شهر، زیبا سازی شهر، رفع محرومیت در مناطق محروم که تا به امروز کمتر به آن مناطق توجه شده است، رفع مشکلات حمل ونقل شهری و تاکسی رانی، توجه به خواسته های مردم و موارد دیگر به موارد حاشیه ای می پردازند که قطعاً آسیب آن متوجه شهر و مردم می شود.

قرار نیست تمام حرفها و کارهای ما رسانه ای شود

فرماندار شهرستان گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در کلیات نظر ما و شورا یکی است و انتظار همراهی شورا با فرمانداری برای انتخاب شهردار را داریم، گفت: مردم نباید دچار چالش شوند.

داریوش طاهری با اشاره به اینکه در محضر ریش سفیدان و نماینده شهرستان سعی در تعامل داشته ایم تا شهر آسیب نبیند، تصریح کرد: جلساتی با اعضاء شورا و موثرین شهر برای همگرایی و تعامل برگزار شده تا شهر آسیب نبیند.

وی ضمن بیان اینکه قرار نیست تمام حرفها و کارهای ما رسانه ای شود یادآور شد: فرماندار مسئول امور اجرایی شهرستان است و ممکن است برخی با نقل قولهای خود به صحبت های ما سمت و سو بدهند.

میرآخورلو نمی تواند شهردار باشد

فرماندار شهرستان گرمسار در پاسخ خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی اعضای شهر اظهار داشته اند که استاندار سمنان گفته اعضای شورا باید با نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی هماهنگ شوند، گفت: این حرف کاملا تکذیب می شود زیرا وظایف شوراها و استقلال آنها زیر سوال می رود.

عاشوری ضمن تصریح بر اینکه بحث انتصاب آقای پرویز میرآخورلو به عنوان شهردار گرمسار تا این لحظه منتفی است، افزود: مخالفت استانداری در چهارچوب مقررات است و مطابق ضوابط مرتبط با شوراها در رد شهردار پیشنهادی اقدام کرده است.

وی همچنین بیان داشت: میرآخورلو در شرف بازنشستگی است و قانونا نمی تواند شهردار باشد.

فرماندار شهرستان گرمسار همچنین در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به ایثارگر بودن میرآخورلو، آیا شورای شهر می تواند برای وی درخواست ادامه خدمت تا 35 سال را داشته باشد نیز گفت: این موافقت برای یک سال انجام می شود که برای سالهای دیگر باید تمدید شود و این امر خلاف قانون شهرداری و شوراها است.

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گزارش از داوود عبدی