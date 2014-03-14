بازگشت آرامش شکننده به طرابلس/استقرار یگانهای ارتش در شمال لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر،النشره گزارش داد آرامش شکننده به محورهای سنتی طرابلس که هر از چند گاهی شاهد درگیری میان یکدیگر است، بازگشته است به جز گلوله ای که امروز از سوی یک تک تیرانداز سبب زخمی شدن فواد السیطره از ساکنان طرابلس در میدان القبه شد.

یگانهای ارتش لبنان با تقویت حضور خود در مناطق مختلف به ویژه در خیابان سوریه برای برقراری نظم و آرامش تلاش می کنند.

یک روزنامه سعودی که حامی گروههای مخالف نظام سوریه در طرابلس لبنان است، مدعی شده است درگیریها در طرابلس زمانی آغاز شد که طرفداران نظام سوریه به کسانی که با گروههای مخالف نظام در طرابلس ابراز همبستگی می کردند، حمله کردند.

این رسانه در عین حال اعلام کرد طرفهای ذیربط تحقیقات خود را برای شناسایی کسانی که در پس متشنج شدن اوضاع قرار دارند، آغاز کرده اند.

این در حالی است که شب گذشته ارتش لبنان در بیانیه از کشته شدن یک نفر در حمله دو فرد مسلح در طرابلس خبر داد.

ارتش لبنان در این بیانیه اعلام کرد دو فرد که سوار یک موتورسیکلت بودند، به سوی یک شهروند به نام ولید برهوم در محله الضام و الفرز نزدیک بانک لبنان در طرابلس تیراندازی کردند که وی از ناحیه شکم و پا هدف قرار گرفت و جان باخت.

ارتش لبنان اعلام کرده است تلاشها برای دستگیری مهاجمان که تحت پیگرد نیروهای امنیتی هستند، ادامه دارد.

این در حالی است که یک رسانه لبنانی اعلام کرده بود که در دور جدید خشونت در طرابلس، دو نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.

