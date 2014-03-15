خلبان باتجربه مسیر هواپیمای مالزیایی را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، تحقیقات نشان می دهد که هواپیمای مفقود شده مالزیایی احتمالا از سوی خلبان یا افراد آشنا به خلبانی ربوده شده و مسیر آن به صورت عمدی تغییر کرده است.



در همین حال نجیب رزاق نخست‌ وزیر مالزی از گسترش محدوده عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی این کشور خبر داد.



نجیب رزاق با اشاره به اینکه هنوز انگیزه هواپیماربایی مشخص نشده است، گفت: بر اساس اطلاعات ارسالی از موتورهای هواپیما و یک رادار نظامی، هواپیما 4 ساعت بدون آنکه رادارهای غیرنظامی ردی از آن نشان دهند، در حال پرواز بوده است.



روز 17 اسفند یک فروند هواپیمای خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین در هنگام پرواز بر فراز دریای چین جنوبی ناپدید شد. با گذشت شش روز از این حادثه هنوز هیچ نشانه ای از این هواپیما پیدا نشده است. در حال حاضر علاوه بر ناوگان ویتنام، بیست و دو هواپیما و چهل کشتی از کشورهای تایلند، سنگاپور، اندونزی، چین و آمریکا در منطقه به جستجو مشغول هستند.