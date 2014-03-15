بخشی از بدهی از طریق اجاره بها حساب شد/ نیازمند حمایت هستیم

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به کمک مالی وزارت ورزش در خصوص پرداخت 700 میلیون تومان به فدراسیون کشتی باید به این نکته اشاره کرد که از این مبلغ حدود 500 میلیون تومان بصورت نقدی به حساب فدراسیون واریز و مابقی این مبلغ با اجاره بهای اماکنی که در اختیار ماست محاسبه شد.

وی تصریح کرد: همین مبلغ مذکور نیز باعث امیدواری ما در حل مشکلات مالی است اما با توجه به بدهی های میلیاردی فدراسیون کشتی ، ما همچنان نیازمند حمایت وزارت ورزش هستیم. 500 میلیون تومان کمک مالی اخیر وزارت ورزش حتی کفاف هزینه یکی ازاعزام ها یا برگزاری مسابقات بین المللی ما را هم نمی دهد و باید به این نکته توجه کرد که ما رویدادهای بزرگ و پر هزینه دیگری را هم پیش رو داریم.

دبیر فدراسیون کشتی در خاتمه با اشاره به مراجعه مستمر طلبکاران برای دریافت مطالبات خود گفت: یکی از دغدغه های اصلی این روزها، پاسخگویی به طلبکارانی است که مدتهاست موفق به دریافت مطالباتشان نشده اند و باید پاسخ قانع کننده ای از سوی ما بشنوند. متاسفانه وضعیت مالی فدراسیون با توجه به بدهی های سنگین سالهای اخیر، اصلا خوب نیست و اگر همین کمک های اخیر وزارت ورزش و همچنین کمک های مردمی و اهالی کشتی هم نبود واقعا نمی دانستیم باید چه کار کنیم.

