دکتر آناهیتا خدابخش کولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشخص‌شدن تکیلف مراکز مشاوره ازدواج، که طی سالهای گذشته بین سازمان بهزیستی، نظام روان‌شناسی و وزارت ورزش و جوانان برای دریافت مجوز بلاتکلیف بود، امری مثبت به شمار می‌رود، اظهار داشت: اینکه سامانه‌ای تشکیل شود و صلاحیت مشاوران ازدواج را تایید کند، موجب می‌شود که خانواده‌ها با اطمینان بیشتری به این مراکز مراجعه کرده و با خیال راحت دغدغه‌های خود را در امر ازدواج برای مشاوران مطرح کنند.

وی درباره این موضوع که از این پس افراد ارائه‌ دهنده مشاوره ازدواج تنها کسانی خواهند بود که صلاحیت عمومی آنان از طریق مصاحبه و ثبت‌نام در سامانه مشاوره ازدواج و همچنین صلاحیت تخصصی آنان در سازمان نظام مشاوره روان‌شناسی تایید شده باشد، گفت: نباید این موضوع فقط در تهران در نظر گرفته شود چرا که در شهرستانها ممکن است افراد نیاز به مشاوره ازدواج داشته ولی مشاورانی که در این سامانه ثبت‌نام کرده و تائید شده‌اند، محدود باشد.

خدابخش کولایی با اشاره به اینکه از طرفی موضوع تخصص نیز مطرح است و صرفاً دریافت گواهینامه در یک کارگاه آموزشی برای مشاوران ازدواج کافی نیست. به نظر من فرد ارائه‌دهنده خدمات مشاوره ازدواج باید تحصیلات تخصصی مرتبط را داشته باشد و تنها اخذ مدرکی همچون روان‌شناسی عمومی مطرح نباشد.

وی بیان داشت: در ارائه خدمات اجتماعی روان‌شناختی، سه موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. اول اینکه ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی روانی باید با اولویت مدرک تخصصی مشاوره مشغول به کار شوند. موضوع دوم، در دسترس‌بودن خدمات اجتماعی روانی، در همه شرایط و در سراسر کشور و سوم، موضوع هزینه‌ها و مشکلات بیمه‌ای است.

خدابخش کولایی تاکید می‌کند باید مساله هزینه‌ها و بیمه‌ها، گزینش مرتبط با تخصص و در دسترس‌ بودن خدمات باید برای مراکز مشاوره ازدواج تعریف شود.

این مشاور در پایان توصیه کرد: مسئولین مرتبط با این امر در صورتی که می‌خواهند این فرایند هدفمند و پایدار باشد صرفاً به انعقاد تفاهمنامه اکتفا نکنند و در جهت کمکهای خدمات درمانی به مساله بیمه و هزینه مراجعه‌کننده به این مراکز نیز توجه داشته باشند.