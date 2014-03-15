  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

در سال 92

2700 بازی رایانه ای مجوز انتشار گرفتند

2700 بازی رایانه ای مجوز انتشار گرفتند

در سال 92 بالغ بر 2700 بازی رایانه ای ایرانی و خارجی از بنیاد ملی بازیهای رایانه ای مجوز انتشار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای مجوز نشر 2 هزار و 794 بازی ایرانی و خارجی را از ابتدای سال 92 تا نیمه اسفند ماه  صادر کرد.

براین اساس از ابتدای فروردین ماه سالجاری تا نیمه اسفندماه مجوز ساخت 53 عنوان بازی ایرانی در گونه های مختلف صادر شد؛ همچنین مجوز برگزاری 4 مسابقه بازیهای رایانه ای صادر و 14 موسسه تولید و تکثیر گیم نیز پروانه فعالیت دریافت کردند.

مجوز نشر 882 بازی ایرانی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان تا پایان آبان ماه امسال صادر و 11 بازی آنلاین ایرانی تا ابتدای زمستان 92 ساخته شد.

مجوز ساخت 32 عنوان بازی ایرانی در نیمه اول و 21 عنوان در شش ماهه دوم سال جاری صادر شده است.

کد مطلب 2256687

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