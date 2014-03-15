ایران و روسیه نقش مهمی در حل بحران سوریه ایفا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از تلاش این سازمان برای از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت سوریه و گروههای مخالف خبر داد. وی طی سخنانی در نیویورک از ایران و روسیه خواست از نفوذ خود در سوریه برای کشاندن مقامات این کشور پای میز مذاکرات صلح با گروههای مخالف استفاده کنند.

به گفته وی، نمایندگان سوریه باید با یک موضع سازنده در این مذاکرات شرکت کنند. رسانه ها همچنین از برگزاری نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه برای بررسی وضعیت جنگ داخلی در این کشور خبر دادند.

دبیرکل سازمان ملل پیشتر نیز با اشاره به اینکه ایران کشور مهمی در منطقه است، از نقش مهم این کشور در حل بحران سوریه خبر داد. در همین راستا قرار است اخضر الابراهیمی روز یکشنبه به ایران بیاید. وی در این سفر علاوه بر دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با حسن روحانی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات ایرانی درباره تحولات سوریه رایزنی می کند.