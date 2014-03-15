شاگردان محمد بنا به تمرین دو و ميداني پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر،در حالیکه اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران هم اکنون با حضور در لس آنجلس خود را مهیای حضور در رقابتهای جام جهانی 2014 آمریکا می کنند، شاگردان محمدبنا هم با حضور در خانه کشتی حا آماده سازی برای حضور در جام جهانی کشتی فرنگی 2014 هستند که اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.

بر این اساس اردوي آماده سازي تيم ملي كشتي فرنگي بزرگسالان از روز 15 اسفندماه در خانه كشتي تهران در حال برگزاري است که در ادامه اين تمرينات، فرنگي‌كاران صبح امروز تمرين دو و ميداني داشتند و عصر نيز تمرين وزنه را در دستو كار خود قرار دارند.

اين مرحله از اردوي تيم ملي كشتي فرنگي تا روز 27 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و فرنگي كاران تا روز سه شنبه، تمريناتي همچون كش و طناب، كشتي (تركيبي) ،بدنسازي كشتي و دو و تپه را در برنامه خود خواهند داشت.

مرحله بعدي اردوي تيم ملي كشتي فرنگي از روز 5 فروردين ماه سال 93 آغاز خواهد شد.