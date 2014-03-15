تاکسیرانی میامی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سالار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شهرداری میامی با اشاره به راه اندازی جایگاه تاکسی داران شهرستان میامی در آینده نزدیک افزود: با پایان کار ساختمانی محل ایستگاه تاکسی و جایگاه تاکسی داران، ایستگاه تاکسی های مسیر میامی- شاهرود تغییر می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست های متعدد شورای ترافیک و کسبه میدان امام رضا (ع) و جلوگیری از بی نظمی های ترافیکی میدان اصلی شهر ضرورت داشت تاجابجایی این محل به مکان مناسب تری انجام شود.

شهردار میامی با بیان اینکه جایگاه فعلی از لحاظ ترافیکی و نزدیک بودن به میدان اصلی شهر مشکلاتی را به وجود آورده بود خاطر نشان کرد: محل جدید دو اتاق برای استراحت رانندگان و مجهز به سرویس های بهداشتی و در خیابان اصلی شهید سید کاظم موسوی قرار دارد.

سالار در پایان تصریح کرد: در آینده نزدیک تعدادی از تاکسی های موجود جهت سرویس دهی درون شهری آماده خدمت به مردم و همشهریان عزیز خواهند شد.