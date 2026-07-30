به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه و در ادامه سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه به روانسر، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی از شتاب گرفتن اجرای پروژههای عمرانی، زیربنایی و تولیدی این شهرستان خبر داد و گفت: با تعامل میان مدیریت ارشد استان، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم، بسیاری از طرحهای مهم روانسر از رکود خارج شده و روند اجرایی آنها سرعت گرفته است.
رستگار یوسفی که در جریان بازدید مشترک با استاندار کرمانشاه از طرحهای توسعهای شهرستان روانسر سخن میگفت، اظهار کرد: در این بازدید روند اجرای پروژههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و خوشبختانه با هماهنگی و تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان استان، موانع پیشروی بسیاری از طرحهای عمرانی و زیرساختی برطرف شده است.
وی با اشاره به پروژه بیمارستان روانسر افزود: این پروژه برای مدتی با توقف عملیات اجرایی مواجه بود، اما با پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، موانع اداری و اجرایی آن برطرف شد.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز این پروژه دارای ردیف اعتباری در قانون بودجه است، پیمانکار در محل پروژه مستقر شده و عملیات اجرایی مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است که نویدبخش تکمیل یکی از مهمترین زیرساختهای درمانی منطقه خواهد بود.
یوسفی در ادامه به پروژههای راهسازی شهرستان روانسر اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی این منطقه و نقش مهم این مسیرها در ارتباط با مرزهای رسمی استان، توسعه زیرساختهای حملونقل از اولویتهای اصلی ما محسوب میشود.
وی افزود: با دستورات میدانی استاندار کرمانشاه و رفع موانع اجرایی، امیدواریم روند اجرای پروژههای راهسازی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا علاوه بر ارتقای ایمنی سفر شهروندان، زمینه توسعه صادرات، حملونقل و ترانزیت کالا نیز فراهم شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به پروژه تصفیهخانه فاضلاب روانسر اظهار کرد: این پروژه اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با هماهنگیهای انجامشده با وزارت نیرو و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، امیدواریم تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد.
وی همچنین به بازسازی زیرساختهای شهری شهرستان اشاره کرد و گفت: در زمینه بازسازی پلهای آسیبدیده نیز اقدامات لازم انجام شده و پیشبینی میشود این پروژهها تا نیمه شهریورماه آماده بهرهبرداری شوند.
یوسفی با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان روانسر افزود: در این سفر از واحدهای فعال در زنجیره ارزش گوشت، صنایع غذایی و پروژه نیروگاه برق خورشیدی نیز بازدید شد که هر یک از این طرحها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید شهرستان خواهند داشت.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از پیشرفت این پروژهها حاصل پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه در سطح ملی و هماهنگی با بانکهای عامل، شرکت ساتبا و وزارتخانههای مرتبط است و بدون این حمایتها، بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در تأمین منابع و ادامه فعالیت روبهرو بودند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همافزایی میان مسئولان گفت: خدمت به مردم مهمترین وظیفه مسئولان است و روند مطلوب اجرای پروژههای روانسر نتیجه تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است؛ همکاریای که موجب شده طرحهای سالها بلاتکلیف، امروز در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گیرند.
کرمانشاه- نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات،پروژههای مهم روانسر در حوزه سلامت، خدمات زیربنایی و تولید وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه و در ادامه سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه به روانسر، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی از شتاب گرفتن اجرای پروژههای عمرانی، زیربنایی و تولیدی این شهرستان خبر داد و گفت: با تعامل میان مدیریت ارشد استان، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم، بسیاری از طرحهای مهم روانسر از رکود خارج شده و روند اجرایی آنها سرعت گرفته است.
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