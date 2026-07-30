به گزارش خبرنگار مهر، کنعانی، محمدرضا کنعانی عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حوزه حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: در اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و زیربنایی، رعایت ضوابط و الزامات زیستمحیطی به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته و اجرای پروژههای مهم بدون بررسیهای کارشناسی این حوزه انجام نمیشود.
وی افزود: همزمان با پیشبرد پروژههای توسعهای در استان، تلاش شده است تا حفاظت از منابع طبیعی، جنگلها، رودخانهها و زیستبوم ارزشمند مازندران نیز در اولویت قرار گیرد و نظرات کارشناسی ادارهکل حفاظت محیط زیست در فرآیند تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ساماندهی فعالیت معادن تصریح کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی مدیریت استان، بهرهبرداران معادن موظف به اجرای الزامات زیستمحیطی از جمله استفاده از سامانههای کنترل گردوغبار، مهپاش و تجهیزات فیلتراسیون هستند و در صورت تخلف، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
کنعانی مدیریت پسماند و ساماندهی فاضلاب را از مهمترین اولویتهای زیستمحیطی استان برشمرد و گفت: پیگیری اجرای پروژههای مرتبط با ساماندهی سایتهای پسماند و همچنین توسعه شبکهها و تأسیسات تصفیه فاضلاب، از اقدامات مهمی است که میتواند در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و حفاظت از منابع آبی استان نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات برای اجرای طرحهای فاضلاب و برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای زیستمحیطی، زمینهساز ارتقای کیفیت محیط زیست و حفظ سلامت عمومی خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه توسعه و حفاظت از محیط زیست دو هدف مکمل هستند، خاطرنشان کرد: با تکیه بر برنامهریزی کارشناسی و رعایت الزامات قانونی، میتوان ضمن اجرای طرحهای توسعهای، از ظرفیتهای طبیعی و سرمایههای زیستمحیطی استان نیز به شکل مطلوب صیانت کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای برنامههای مرتبط با مدیریت پسماند، ساماندهی فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای معدنی، روند حفاظت از محیط زیست در مازندران بیش از گذشته تقویت شود.
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