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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

مدیریت پسماند و ساماندهی فاضلاب از مهم‌ترین زیست‌محیطی مازندران است

مدیریت پسماند و ساماندهی فاضلاب از مهم‌ترین زیست‌محیطی مازندران است

ساری - مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران مدیریت پسماند و ساماندهی فاضلاب را از مهم‌ترین اولویت‌های زیست‌محیطی استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنعانی، محمدرضا کنعانی عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حوزه حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: در اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و زیربنایی، رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته و اجرای پروژه‌های مهم بدون بررسی‌های کارشناسی این حوزه انجام نمی‌شود.

وی افزود: همزمان با پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای در استان، تلاش شده است تا حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و زیست‌بوم ارزشمند مازندران نیز در اولویت قرار گیرد و نظرات کارشناسی اداره‌کل حفاظت محیط زیست در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ساماندهی فعالیت معادن تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مدیریت استان، بهره‌برداران معادن موظف به اجرای الزامات زیست‌محیطی از جمله استفاده از سامانه‌های کنترل گردوغبار، مه‌پاش و تجهیزات فیلتراسیون هستند و در صورت تخلف، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.

کنعانی مدیریت پسماند و ساماندهی فاضلاب را از مهم‌ترین اولویت‌های زیست‌محیطی استان برشمرد و گفت: پیگیری اجرای پروژه‌های مرتبط با ساماندهی سایت‌های پسماند و همچنین توسعه شبکه‌ها و تأسیسات تصفیه فاضلاب، از اقدامات مهمی است که می‌تواند در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آبی استان نقش مؤثری ایفا کند.

وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات برای اجرای طرح‌های فاضلاب و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محیط زیست و حفظ سلامت عمومی خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه توسعه و حفاظت از محیط زیست دو هدف مکمل هستند، خاطرنشان کرد: با تکیه بر برنامه‌ریزی کارشناسی و رعایت الزامات قانونی، می‌توان ضمن اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌های زیست‌محیطی استان نیز به شکل مطلوب صیانت کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت پسماند، ساماندهی فاضلاب و نظارت بر فعالیت‌های معدنی، روند حفاظت از محیط زیست در مازندران بیش از گذشته تقویت شود.

کد مطلب 6903911

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