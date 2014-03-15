کمبود منابع آبی در رفسنجان/ 5 میلیارد ریال برای ساخت فاز اول مصلای رفسنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان با تاکید بر رعایت حرمت ایام فاطمیه اظهار داشت: همه آحاد جامعه در قبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبری آن را بیان فرموده‌اند نقش دارند و اگر از گذشته برای اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش می کردیم اکنون مشکلی در بحث اقتصادی نداشتیم.

وی با بیان اینکه مردم ما دچار تنگناهای معیشتی شده اند، افزود: برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که برای کشور امری حیاتی و برای رهبر فرزانه انقلاب نیز مهم است باید همه افراد دست به دست هم دهند.

امام جمعه رفسنجان عنوان داشت: باید با نگاهی بلند مدت برای آینده اقتصاد کشورمان برنامه ریزی شود تا اقتصاد ایران در آینده دچار مشکلات نشود. در این راه سیاست اقتصادی با نگاهی اسلامی می تواند تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری جلساتی را با فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس داشتند و در این امر مصمم هستند لذا ما نیز باید در این موضوع جدی باشیم.

حجت الاسلام رمضانی پور با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جدید گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و قشر کارگر اقشاری آسیب پذیرند که باید با برنامه ریزی طوری کار شود تا کمترین آسیب را ببینند.

وی سپس به کمبود منابع آبی در رفسنجان اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی در روستاها شیوه های نوین آبیاری قطره ای و راههای موثر را جایگزین بهتری برای روشهای سنتی آبیاری به کشاورزان معرفی کنند و آن را ترویج دهند تا رونق اقتصادی شهرستان بیشتر از پیش مشهود باشد.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اختصاص پنج میلیارد ریال برای شروع ساخت فاز اول مصلای رفسنجان تصریح کرد: در این زمینه حمایت همه جانبه تمام دستگاه‌های مسئول را می‌طلبیم و برای ساخت مصلی انگیزه‌ بالایی داریم تا کار به زمین نماند و امیدواریم این کمکهای مردمی و دولتی افزایش یابد تا کار تکمیل شود تا جوابگوی نیازهای معنوی و مذهبی باشد.