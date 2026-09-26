صفایی بوشهری: شهدا برای کشور عزت و برای خانواده افتخار آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار با خانواده معظم شهدا و مسئولان بنیاد شهید استان با بیان اینکه شهید با شهادت خود چهار اثر بزرگ و ماندگار در عالم ایجاد میکند، گفت: شهید برای خود عمر جاودانه و محبوبیت الهی، برای کشور عزت و اقتدار، برای دین سرافرازی و برای خانواده خود افتخار و نام نیک به یادگار میگذارد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز برای ما روزی نورانی، ارزشمند و بهیادماندنی است و حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا توفیقی بزرگ محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه والای شهید در فرهنگ اسلامی افزود: شهید با شهادت خود چهار کار عمده در عالم انجام میدهد؛ نخست آنکه برای خود عمر دنیایی و فانی را میدهد و در مقابل، عمر جاودانه و ارزش و محبوبیت الهی به دست میآورد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: شهید برای کشور خود نیز عزت و صیانت ایجاد میکند؛ شهید موجب اقتدار کشور است و خون او پای عزت و استقلال سرزمینش قرار میگیرد.
آیت الله صفاییبوشهری با بیان اینکه شهید برای دین نیز سرافرازی و ماندگاری به ارمغان میآورد، خاطرنشان کرد: شهید اجازه نمیدهد دین الهی در برابر هجمهها و تجاوزها از بین برود و نمونه روشن آن را در قیام حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا مشاهده میکنیم.
وی چهارمین اثر شهادت را متوجه خانواده شهید دانست و تصریح کرد: شهادت برای خانواده شهید افتخار میآفریند و خانواده شهدا به کانون توجه جامعه تبدیل میشوند؛ به گونهای که نام نیک این خانوادهها در تاریخ ماندگار خواهد شد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به شهید «رئیسعلی دلواری» گفت: شهید والامقام رئیسعلی دلواری با شهادت خود نامی جاودانه برای خویش برجای گذاشت، از دین اسلام و سرزمین خود در برابر تجاوز بیگانگان دفاع کرد و برای خانواده و مردم خود نیز نام نیکی به یادگار گذاشت.
آیت الله صفاییبوشهری با بیان اینکه شهدا هرگز از یاد نمیروند، عنوان کرد: یکی از نامهای خداوند متعال «شاهد» است و شهید نیز به واسطه شهادت خود آثار و برکات ماندگاری بر جای میگذارد؛ بنابراین نام شهید هیچگاه در فضای عمومی جامعه محو و فراموش نمیشود، چراکه با نام خداوند پیوند خورده است.
وی با اشاره به آیه قرآن کریم درباره زنده بودن شهدا اظهار کرد: خداوند میفرماید گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدهاند مردهاند، بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. این حیات و جاودانگی، حقیقتی است که شهید با شهادت خود به آن دست پیدا میکند.
آیت الله صفاییبوشهری با اشاره به علاقه و آرزوی رهبر معظم انقلاب برای شهادت افزود: رهبر معظم انقلاب همواره از شهدا یاد کردهاند و آرزوی شهادت در راه خدا داشتهاند و امروز نیز وجود رهبری معظم انقلاب برای نظام اسلامی یک سرمایه و مایه اقتدار است.
وی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی استان بوشهر در جهاد و شهادت بیان کرد: مردم استان بوشهر از دیرباز با جهاد و شهادت آشنا بودهاند و سابقه مبارزه آنان با متجاوزان به قرنها پیش بازمیگردد.
آیت الله صفاییبوشهری با قدردانی از تلاشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استان بوشهر و با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا گفت: مراسم بزرگداشت شهدا باید با شکوه برگزار شود و یاد و خاطره شهدا در جامعه زنده نگه داشته شود؛ چراکه این موضوع مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده و خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نیز باید با جدیت دنبال شود.
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