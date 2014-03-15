به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح همزمان 151 دستگاه دیالیز در 25 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور افزود: 8 درصد مردم به درجات مختلف به بیماری‎های نارسایی کلیه دچار هستند.

وی با بیان اینکه با اصلاح الگوی زندگی، تغذیه، ورزش و نوع زندگی می‎توان از این آمار فزاینده جلوگیری کرد، از متمایل شدن علت نارسایی کلیه به سمت بیماری دیابت در کشور ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: علت 16درصد نارسایی بیماری کلیوی در سال 78 به دیابت اختصاص داشت که در حال حاضر این میزان به 50 درصد افزایش یافته است که بالاترین رتبه را ایران در کل دنیا دارد.

آقاجانی با بیان اینکه سالانه افزایش هشت تا 10 درصدی نارسایی کلیوی در سطح کشور گزارش می شود که این رقم بالایی است افزود: امسال پنج هزار نفر در کشور به آمارمبتلایان نارسایی پیشرفته افزوده شده و این روند همچنان در حال رشد است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 22 اسفندماه هر سال به عنوان روز جهانی کلیه گرامی داشته می‌شود که امسال نیز با توجه به پیرترشدن جامعه و شیوع بیماری‎‏ها با شعار سالمند کلیه همراه است.

آقاجانی افزود: در حال حاضر 460 دستگاه در 453 بخش دیالیز به صورت فعال وجود دارد که از این تعداد یک‌هزار و 700 دستگاه بالای 20 هزار ساعت و یک‌هزار و 600 دستگاه بالای 10 هزار ساعت عمر دارند نسبت بیمار به تخت دیالیز نیز در کشور پنج به یک است، در حالی که استاندارد آن چهار به یک است و هنوز ما نتوانسته‎ایم به استانداردهای دنیا برسیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در 33 مرکز پیوند کلیه در کشور صورت می‎گیرد که متاسفانه 55 درصد آن‌ها در تهران می‌باشد و در راستا گسترش جغرافیایی ضعیف عمل کرده است همچنین 30 درصد از کلیه‌های پیوندی از مرگ مغزی‎ها است که 70 درصد مربوط به دهندگان غیرفامیل است که این رقم باید کاهش یافته و به درصد کلیه‎های پیوندی از طریق مرگ مغزی افزوده شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 22 درصد علل بیماری نارسایی کلیوی نیز پرفشاری خون می باشد که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است.

آقاجانی تجهیز و توسعه دستگاههای همودیالیزی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را از برنامه های مهم این معاونت عنوان کرد و افزود: هم اکنون چهار هزار و 600 دستگاه دیالیز در 453 بخش و مراکز دیالیری در سطح کشور فعال است.

آقاجانی افزود: از مجموع تعداد دستگاههای دیالیز موجود در سطح کشور یکهزار و 700 دستگاه بالای 20 هزار ساعت عمر دارند و در واقع به نوعی فرسوده محسوب می شوند و 160 دستگاه نیز بالای 10 هزار ساعت کار کرده اند که باید برای سالهای آینده برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: برای ایجاد و راه اندازی هر تخت دیالیزی دو میلیارد و 700 میلیون ریال مورد نیاز است و این بودجه خارج از هزینه های جانبی دیگر است.

آقاجانی افزود: مشارکت مردم سهم بسزایی در کاهش هزینه های هنگفت دارد و این مهم به فرهنگ سازی بالایی نیاز دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 55 درصد پیوندهای کلیه در استان تهران انجام می گیرد و این موضوع عملا موجب شده دیگر استانهای کشور از انجام عمل های پیوند کلیه محروم باشند.

آقاجانی افزود: یکی از اولویت های مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گسترش عادلانه خدمات لازم به استانهای کم برخودار و دسترسی راحت مردم به خدمات بهداشت و درمانی است.