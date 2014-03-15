بسترهای لازم برای جلوگیری مهاجرت روستائیان استان مرکزی را ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی عصر روز شنبه با بیان این مطلب در جلسه ستاد پشتیبانی از اردوهای جهادی سال 93 افزود: ماندن روستاییان در روستا محقق نمی شود مگر در سایه اشتغالزایی، افزایش درآمدها، فعالیت های عمرانی و توسعه بخش فرهنگی در روستاها که نیازمند برنامه ریزی از سوی مسئولان است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد بسترهای لازم برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و تداوم حیات روستاها از ضرورت های اجتناب ناپذیر پیش روی استان است گفت: باید برای توسعه فرهنگی و عمرانی هر روستا در راستای حفظ حیات در روستاها اقدام کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: حراست و حفاظت از کانون زندگی ها در روستاها حراست از یک جریان پیوسته فرهنگی چند هزار ساله است که از روستائیان به ما منتقل شده است.

حفظ کانونهای روستایی با شعار محقق نمی شود

استاندار استان مرکزی تاکید کرد: حفظ کانونهای روستایی با شعار محقق نمی شود و برای ماندن روستائیان باید ضمن ایجاد فرصت های شغلی پایدار در روستاها زمینه های افزایش درآمدد آنها را نیز فراهم کرد.

مقیمی با بیان اینکه عدم توجه به تقویت اقتصاد روستایی بستر ساز مهاجرت روستائیان به شهرها و رواج مشاغل کاذب در این فضاها خواهد شد گفت: جوانان تحصیلکرده روستایی بدنیال فضایی برای عملیاتی کردن آموخته های خود هستند و این که با بی توجهی به روستاها موجبات بی رونق شدن آنها شده و آنگاه انتظار داشته باشیم جوانان روستایی برای اشتغال به شهرها نیازند دور از انصاف و عدالت است.

وی با اشاره به شرایط نامناسب پیش روی شهرها به لحاظ آلودگی هوا گفت: باید شرایط روستاها طوری تغییر کند که جمعیت شهرنشین به سمت روستاها روانه شده و از آلودگی هوا در شهرها کاسته شود.