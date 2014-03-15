به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درطول نوروز پایگاه‌ها به صورت ثابت، سیار و موقت به ارايه خدمات در ایام نوروز می‌پردازند.

وی بیان داشت: 23 پایگاه نوروزی نیز توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان برای ارايه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی در اين ايام فعال است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: این نهاد بر خلاف سایر ارگان‌ها در ایام نوروز آماده باش است.

وی ادامه داد: استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در محور مواصلاتی به منظور امدادرسانی در جاده‌های این استان و كاهش حوادث و سوانح رانندگي نياز به همکاری و هماهنگی با سایر نهادها دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان به امكان امداد رساني هوايي جمعيت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کیفیت خدمات امدادی و خودروهای نجات این نهاد هم‌اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تاکنون بارها با برگزاری مانورهاي متعدد توان امدادرسانی اين جمعيت سنجيده شده است.

وی افزود: با وجود اینکه هلال احمر ممنوعیت‌هایی در ورود به مسائل درمانی استانی و کشوري دارد اما وزارت بهداشت و درمان اجازه ورود اين سازمان به بخش درمان را داده است و در حال حاضر خدمات درمانی زیادی از طریق هلال احمر ارايه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: از سال گذشته مدیریت داروخانه جمعیت هلال احمر برای بار دیگر به ریاست جمعیت واگذار شد و زیر نظر جمعیت هلال احمر قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تمام سعی بر این است که مشکلات مربوط به کمبود دارو در استان را رفع کنیم.

مومنی به ارتباط خوب خیریه‌ها با جمعیت هلال احمر استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن دیابت و ام اس استان برخي از اقلام دارويي مورد نياز بیماران به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

پاسخگویی به 350 نسخه دارویی از سوی داروخانه هلال احمر اصفهان



معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های درمانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در این حوزه گفت: روزانه پاسخگوی 350 نسخه دارویی بیماران استان اصفهان هستیم.

محمد علیزاده بیان داشت: اگرچه در برخي مقاطع با کمبودهاي دارویی مواجه بودیم اما تلاش شده تا اين مشكلات به سرعت رفع شود.

وی از توان جمعيت هلال احمر اصفهان براي ايجاد بيمارستان صحرايي در صورت بروز حوادث احتمالي خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر درمانگاه اين جمعيت در شهرستان خوانسار فعال و احداث درمانگاه در شهرستان‌های نجف آباد و دهاقان نيز در دستور كار قرار دارد.

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بيان اينكه واکسن مننژیت مشمول تمام زائران می‌شود، افزود: این در حالی است که افراد بالای 45 سال و کمتر از پنج سال ضروری است که واکسن آنفولانزا بزنند.

وی گفت: کوتاهی برخی از مسئولان کاروان‌ها در اعلام دقیق زمان مراجعه زائران به جمعیت برای واکسن شاهد ازدحام آنها می‌شویم که به منظور پیشگیری از تجمع در مراكز بهداشتي بن‌هايي تهيه و در اختيار کاروان‌ها قرار داده شده است كه زمان دقیق مراجعه زائران را مشخص و از ايجاد ازدحام و نابساماني در این مراکز جلوگيري مي‌كند.