پیشرفت ۸۰ درصدی طرح پرورش ماهیان سردابی در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره شیلات شهرستان چگنی در جریان بازدید از طرح در حال احداث پرورش ماهیان سردابی«خانی»، روند اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد و از پیشرفت سریع آن خبر داد.

این طرح با ظرفیت تولید ۴۰ تن ماهی در سال و با بهره‌گیری از تسهیلات ریاست جمهوری در حال احداث است و تاکنون به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

ایجاد اشتغال برای ۸ نیروی محلی

طرح پرورش ماهیان سردابی «خانی» از جمله واحدهای مهم حوزه آبزی‌پروری منطقه محسوب می‌شود که علاوه بر ظرفیت تولیدی، در زمینه ایجاد اشتغال نیز نقش دارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل شیلات لرستان، بهره‌برداری از این پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۸ نفر از نیروهای محلی را فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق اقتصادی شهرستان چگنی مؤثر باشد.

تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران شیلاتی

در این بازدید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در حوزه شیلات و تسریع در تکمیل مراحل ساخت این طرح تأکید شد تا پروژه هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید شود.

روند پیشرفت این واحد پرورش ماهیان سردابی با هدف تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز فعالیت تولیدی آن در حال پیگیری است.