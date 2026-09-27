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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

هشدار حماس درباره تشدید یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی

هشدار حماس درباره تشدید یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی

حماس در بیانیه‌ای نسبت به تشدید یورش‌ها، برگزاری مراسم تلمودی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی، به ویژه طی دو روز گذشته، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای نسبت به تشدید یورش‌ها، برگزاری مراسم تلمودی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی، به ویژه طی دو روز گذشته، هشدار داد و تاکید کرد این اقدامات نمی‌تواند هویت عربی ـ اسلامی قدس را تغییر دهد.

حماس بیان کرد: قدس همچنان متعلق به مردم خود باقی خواهد ماند و هر اندازه رژیم صهیونیستی بر سرکوب و جنایات خود بیفزاید، قادر نخواهد بود هویت این شهر را تغییر دهد.

این جنبش تاکید کرد: تبدیل شهر قدس به یک پادگان نظامی، تشدید فشارها علیه ساکنان این شهر و اماکن مقدس آن و تامین حمایت و پوشش امنیتی برای یورش شهرک‌نشینان و برگزاری آیین‌های تلمودی آنان، نشان‌ دهنده ابعاد تجاوز مستمر علیه هویت قدس و اماکن مقدس آن است.

حماس به طور مشخص به اقداماتی که در «باب القطانین» و صحن‌های مسجد الاقصی صورت گرفته اشاره کرد و افزود این اقدامات همزمان با یورش ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، «عمیت هالوی» عضو کنست و شماری دیگر از مقام‌ها و شهرک‌نشینان انجام شده است.

این جنبش نسبت به تشدید عملیات سرکوب، یهودی‌سازی و تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید از طریق زور هشدار داد و به تلاش شهرک‌نشینان برای وارد کردن قربانی‌های گیاهی» به مسجد الاقصی اشاره کرد.

حماس تاکید کرد: این تعرضات هیچ حقی برای رژیم صهیونیستی یا شهرک‌نشینان در مسجد الاقصی ایجاد نخواهد کرد و تلاش‌ها برای تغییر هویت اسلامی این مسجد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

این جنبش در ادامه از فلسطینی ها ساکن قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست حضور و پاسداری خود در مسجد الاقصی را ادامه دهند، به سوی این مسجد حرکت کنند و در برابر طرح‌های یهودی‌سازی، اقدامات شهرک‌نشینان و تعرض آنان به مسجد الاقصی بایستند.

حماس تاکید کرد: اراده ملت فلسطین از ماشین سرکوب و رفتارهای متکبرانه رژیم صهیونیستی قدرتمندتر است و مردم فلسطین به دفاع از قدس و مسجد الاقصی ادامه خواهند داد.

این جنبش همچنین از ملت‌ها و کشورهای عربی و اسلامی خواست در برابر تشدید تعرضات و نقض‌ها علیه مسجد الاقصی و قدس، تحرکی فوری و موضعی جدی و مسئولانه اتخاذ کنند.

حماس در پایان بر ضرورت اعمال فشار برای توقف این تعرضات و حفاظت از اماکن مقدس تاکید کرد و خواستار اقدام عملی برای مقابله با روند یهودی‌سازی و تعرض های مستمر علیه قدس و مسجد الاقصی شد.

کد مطلب 6960487

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