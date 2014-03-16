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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

فاز اول دهکده طبعیت قزوین افتتاح شد

فاز اول دهکده طبعیت قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور استاندار و شهردار قزوین فاز اول دهکده بزرگ طبعیت در بوستان فدک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار، اعضاء شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی بهره برداری از فاز اول دهکده طبعیت قزوین در بوستان فدک آغاز شد.

محمدرضا شربیانی مدیر سرمایه گذاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین در خصوص ویزگی های این پروژه گفت: دهکده طبیعت در بوستان 1440 هکتاری باراجین(فدک) قزوین در مساحتی به وسعت هفت هکتار در مدت دو سال ساخته شده است و دارای فضاهای زیبای زیست محیطی است.

وی افزود: این دهکده دارای قسمت های پرندگان شکاری، مارالها، بزها، باغ پرندگان، کارگاه کودک، مزرعه، آبشار، آمفی تئاتر روباز با استفاده از وسایل طبیعی  با نام عصر حجر و آمفی تئاتر سرپوشیده است.

شربیانی بیان کرد: این دهکده با 70 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهرداری قزوین ساخته شده و یکی از مراکز دیدنی و آموزشی و تحقیقاتی کشور خواهد بود.

این مسئول بیان کرد: فاز دوم این دهکده شامل آکواریوم بزرگ در ابعاد 800 مترمربع، کبوترخانه و آمفی تئاتر سرپوشیده با ظرفیت 250 نفر به شکل لاک پشت است که تمام چوب اجرا خواهد شد.

وی افزود: بخش خزندگان، باغ پرندگان هم در فاز دوم پیش بنی شده که عملیات اجرایی آن آغاز شده و پیش بینی می شود با 10 میلیارد تومان اعتبار در مدت یک سال ساخته شود.

شربیانی یادآورشد: این مجموعه یک هکتار پیاده رو دارد و اطراف آن نیز یک هزار و 25 متر دیوار سنگی کار شده است و شش هزار مترمربع جاده دسترسی نیز با عرض چهار تا شش متر احداث شده است.
 
 وی بیان کرد: منطقه حیوانات وحشی در قسمت جنوب غربی دهکده پیش بینی شده که در آن شیر، گرگ و خرس نگهداری خواهد شد.

شربیانی گفت: دهکده طبیعت دارای سرویس بهداشتی، دامپزشکی، قرنطینه در قسمت شمال شرقی، بخش نمونه گیری خون از گوزنهاو بخشهای متنوع است و تمام ساختار آن هماهنگ با طبیعت و محیط زیست است.

وی تصریح کرد: محل احداث این دهکده از نظر کوهستانی بودن بوستان باراجین و گردشگری بودن آن و نیز توپوگرافی این محدوده از ویژگی های منحصر بفرد آن است.

کد مطلب 2257605

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