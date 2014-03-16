مشهد دومین شهر کشور در حوادث آتش سوزی/ 10 هزار حریق و حادثه در سال 92 رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری ظهر یک شنبه در نشست خبری در محل سازمان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و 242 حریق و پنج هزار و 631 حادثه در شهر مشهد اتفاق افتاده که این تعداد نسبت به سال 91 در بخش حریق 14درصد و در بخش حادثه تعداد 11.5 درصد رشد نشان می دهد.
وی گفت: 30 درصد حریق های شهری درمنطقه 2 مشهد رخ داده است.
وی افزود: حریق در شش سال 81 تا 85 رشد 81 درصدی داشته این در حالی است که رشد در بازه زمانی سالهای 86 تا 92 به 40 درصد رسیده است که نشان از کنترل رشد حریق در سالهای اخیر دارد.
آتشپاد دوم جعفری گفت: بیشترین علت حریق در سال جاری به ترتیب آتش زدن توسط افراد ، اتصال سیم برق و کشیدن بار اضافی و نشست گازهای قابل اشتعال بوده است.
وی افزود: حوادث آسانسوری، گیرکردن حلقه انگشتری در دست و محبوس شدن در داخل منزل یا اماکن اولویت وقوع حوادث در سال گذشته بود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد یادآور شد:حوادث گیر کردن در آسانسور بیشتر در مناطق برخوردار یک ، 9 و 11 اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر اهمیت بحث آموزش در پیشگری از وقوع حوادث گفت: 35 درصد از علل وقوع حریق و حادثه به علت ناآگاهی و عدم آموزش بوده است.
نیاز شهر مشهد به 73 ایستگاه آتشنشانی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در خصوص میانگین مدت زمان رسیدن به محل حریق عنوان کرد: میانگین رسیدن به محل حریق کاهش پیدا کرده و از 5 دقیقه 20 ثانیه و به 4 دقیقه و 19 ثانیه در سال جاری رسیده است.
وی در خصوص مدت زمان اطفای حریق گفت: مدت زمان اطفای حریق در شهر مشهد در گذشته 5 دقیقه و 21 ثانیه بوده است که هم اکنون به 4 دقیقه و 57 ثانیه کاهش داشته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: به ازای احداث هر ایستگاه تنها میانگین سالیانه 3.5 ثانیه از زمان رسیدن به محل حریق و حادثه کاهش پیدا میکند.
به گفته آتشپاد دوم جعفری تعداد ایستگاههای آتشنشانی شهر مشهد به نسبت سالهای گذشته رشد 2.5 برابری داشته و در سال جاری نیز 9 ایستگاه آتشنشانی و یک مرکز فرماندهی به بهرهبرداری رسید.
وی تاکید کرد: شهر مشهد در افق سال 1404 به 73 ایستگاه آتشنشانی نیاز دارد که در حال حاضر 43 ایستگاه در شهر مشهد فعال و احداث 8 ایستگاه آتشنشانی نیز آغاز شده است.
آتشپاد دوم جعفری عنوان کرد: 506 عدد شیر هیدرات در سطح شهر نصب شده و درحالی که رشد 12 برابری نسبت به گذشته در این خصوص داریم اما به سه هزار شیرهیدرانت دیگر نیاز داریم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: سازمان آتشنشانی مشهد 12 هزار قلم تجهیزات مختلف دارد که این مقدار در افق سال 1404 باید به 25 هزار قلم برسد.
رشد 60 درصدی بازدیدهای پیشگیرانه
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد با اشاره به تاثیر بازدیدها و نظارت ها در پیشگیری از حوادث گفت: از ابتدای سال جاری بالغ بر هفت هزار و 517 بازدید پیشگیرانه و نظارتی انجام شده و موفق بهذ پنج هزار رفع شده ایم.
وی ادامه داد: در سال گذشته 131 هزار نفر ساعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت آموزشهای شهروندی قرار گرفته اند که رشد 4.5 برابری نسبت به سالهای گذشته داشته ایم.
آتشپاد دوم جعفری با تاکید براینکه آتش نشانی مشهد برای رسیدن به استاندارد در نیروی انسانی 450 نفر دیگر باید استخدام کند افزود: در حال حاضر 1150 نفر در سازمان آتشنشانی مشهد در شیفتهای 24 – 24 مشغول به کار هستند که باید به 24 - 48 برسد
25 اسفند تا 15 فروردین آمادهباش ایستگاه های آتش نشانی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد اعلام کرد: نیروها و ایستگاههای آتشنشانی از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه آماده باش هستند.
آتشپاد دوم جعفری در خصوص برنامههای در طرح استقبال از بهار سال 93 در این سازمان گفت: همزمان با آغاز سال نو و پیک مسافر خودروهای آتش نشانی مشهد در سطح شهر مستقر هستند که در سال جاری استقرار 10 دستگاه خودرو در اطراف حرم مطهر رضوی را داریم که تا 40 دستگاه نیز امکان افزایش دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد همچنین از حضور 3 اکیپ سیار در سطح شهر مشهد در این ایام خبرداد.
وی تصریح کرد: همچنین اکیپهای سازمان آتشنشانی نیز در کمپهای مشهد به صورت 24 ساعته حضور دارند.
آتشپاد دوم جعفری عنوان کرد: توزیع 400 هزار بسته ایمنی، استقرار خودروهای آتشنشانی در ورودیهای شهر، تهیه و ابلاغ دستورالعمل ایمنی برای استقرار زائران در مدارس ازاقدامات سازمان آتشنشانی مشهد در طرح استقبال از بهار 93 بود.
چهارشنبه آخر سال
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: همزمان با شب چهارشنبه آخر سال خودروهای آتشنشانی در 35 نقطه خطرپذیر شهرمشهد مستقر می شوند.
وی یادآورشد: گشت های سازمان آتش نشانی از ساعت 6 بعدازظهر در سطح شهر به صورت ثابت مستقر می شوند و اکیپهای سیار نیز در سطح شهر گشتزنی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در شب چهارشنبه آخر سال 91 تنها 12 مورد حادثه رخ داد ادامه داد: در سال 91 میزان امدادرسانی سازمان نسبت به سال 90 بالغ بر 73 درصد کاهش پیدا کرده است.
آتشپاد دوم جعفری گفت: معابردرون شهری و زمینهای بایر، تصرفات مسکونی، وسایل نقلیه و مغازهها اولویتهای وقوع حوادث در شب چهارشنبه آخر سال گذشته بودند.
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