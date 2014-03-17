به گزارش خبرنگار مهر، همایش فعالان فرهنگی کشور در پاسخ به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری عصر امروز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه در مرکز فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

در این همایش سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری دیرین و قدیمی است و در هر دوره ای به تناسب شرایط تجدید می شود، گفت: یادم هست ایشان در سال 75 در سخنانی اظهار داشتند که در حوزه فرهنگ از ابتدای انقلاب تاکنون دلهره داشتند گاهی این دلهره ها درک می شد و گاهی نمی شد، این درک ها گاهی تجاوب می شد و گاهی نمی شد. با توجه به جایگاه فرهنگ در نوع نگاه ایشان و امام راحل تا چه اندازه محل توجه جدی است.

صالحی در ادامه دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در چهار مقوله قابل تقسیم دانست و گفت: در مقوله نخست حفظ، ارتقاء و تعمیق ایمان و تدین مذهبی یکی از دغدغه های جدی ایشان است. به اعتقاد ایشان، مذهب و دین در جریان حرکت های تازه ایران و جهان در معرض تهاجم جدی قرار گرفته و طبعا حفظ و تبیین آن بخش مهمی از دغدغه های ایشان را نیز تشکیل می دهند که در دهه های خاصی از انقلاب بیش از پیش این موضوع را می شد دید.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: موضوع استقلال فرهنگی نیز از دیگر دغدغه های ایشان است. شعارهای انقلاب در پاره ای از موارد به این موضوع استقلال توجه داشت و در این بحث استقلال فرهنگی در مقابل شبیخون و تهاجم فرهنگی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می داد و بسیاری از عبارات و اصطلاحات به این مساله ارجاع داده می شد.

وی افزود: حفظ و نوسازی نهادهای سنتی و رویدادهای موثر فرهنگی در مسیر حرکت ما از سنت به مدرنیته نیز که همواره در معرض تهدید بوده اند از دیگر دغدغه های ایشان است. نهادهایی مانند خانواده، مساجد و هیئات از جمله این مقولات هستند که کارآمدی جدی و دغدغه حفظ و نوسازی آنها محل توجه جدی ایشان بوده است.

صالحی در پایان گفت: انتشار و توسعه فرهنگ اسلام و انقلاب در فضای جهانی که پژواک آن عمومی است و اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد نیز یکی دیگر از دغدغه های مهم ایشان در فضای فرهنگی کشور محسوب می شود.