400 هزار هکتار از اراضی وقفی کشور به وقفیت بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم تجلیل از حامیان وقف اداره کل ثبت، اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین در حوزه فعالیت های ثبت اسناد تاکنون توانسته است بیش از 100 درصد تعهدات خود را به ثبت برساند .



وی با اشاره به تعامل با دستگاههای مختلف از جمله اداره کل منابع طبیعی و اداره اسناد و املاک بیان کرد: با تشکیل کارگروهی با اداره کل منابع طبیعی، بیش از 80 درصد از موقوفات رفع تصرف شده و اسناد مربوطه صادر شده است.



معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 400 هزار هکتار از اراضی وقفی به موقوفات باز گردانده شده است، از همکاری مدیر ثبت اسناد و املاک استان قزوین در راستای سنددار کردن موقوفات قدردانی کرد و افزود: بی‌شک تلاش برای احیای موقوفات، پاداش اخروی را برای کارکنان اوقاف و ثبت اسناد به همراه خواهد داشت.



حجت الاسلام حاتمی بیان کرد: از 32 هزار هکتار از موقوفات منابع طبیعی، 12 هزار هکتار آن به سازمان اوقاف تعلق گرفته و دو هزار هکتار نیز در مرحله دریافت سند است.

