به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه شنبه در جمع فعالان فرهنگی و مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه فراررسیدن ایام نوروز قرار داریم و با توجه به همزمانی ایام نوروز با ایام فاطمیه، باید تلاش کنیم تا حرمت این ایام حفظ شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های مذهبی در ایام فاطمیه همزمان با نوروز در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود که می‌توان به برپایی خیمه‌های معرفتی، نمایشگاه ها، ایستگاه‌های فرهنگی، اقامه نماز جماعت و مجالس خطابه اشاره کرد.

سروستانی با خیرمقدم به مهمانان نوروزی اضافه کرد: مهمانان نوروزی ضمن استفاده از طبیعت و ارزش‌ها اسلامی مانند صله‌رحم و دید و بازدید که مورد تاکید اسلام است از کارهای که با این ایام مغایرت دارد اجتناب کنند و مسائل و شئونات دینی را مراعات کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: متولیان فرهنگی باید تقارن عید نوروز امسال با ایام فاطمیه را سرلوحه کار خود قرار دهند و هر کسی در هر جایی وظیفه دارد، همه جا را با نام و بوی فاطمیه معطر کنند و تبلیغات محیطی حتی در سفره‌های نوروزی با نام فاطمیه معطر شود.

در جشن‌های ایام نوروز اعمال منافی فرهنگ فاطمی انجام نشود

وی همچنین در ارتباط با ایام فاطمیه اظهار داشت: سالی که در آن قرار داریم با نام حضرت فاطمه زهرا (س) به پایان می‌رسد و آغازین روزها بهاری معطر به بوی فاطمه (س) است باید مراقب باشیم که در جشن ها و محافل شادی ایام نوروز اعمالی منافی شئون اسلامی و فرهنگ فاطمی انجام نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: سالی که در آن قرار داریم با نام حضرت فاطمه زهرا (س) به پایان می‌رسد و آغازین روزهای بهاری معطر به بوی آن حضرت است و متولیان فرهنگی باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهند و هر کسی در هر جایی وظیفه دارد همه جا را با نام و بوی فاطمیه معطر کند و تبلیغات محیطی حتی در سفره‌های نوروزی با نام فاطمیه معطر شود تا در عید نوروز همه جا با نام و یاد فاطمیه معطر شود.

وی تصریح کرد: همه اقشار مختلف به ویژه اقشار تأثیرگذار باید تلاش کنند تا سبک و روش زندگی فاطمی را در جامعه احیاء کنند و مردم با فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شوند.

