تراکتورسازی برابر العین شکست خورد/ سقوط شاگردان تونی به رده سوم!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال تراکتورسازی از ساعت 19:45 امروز سه شنبه در امارات به مصاف تیم العین رفت که این بازی در نهایت با نتیجه 3 بر یک به سود العین به اتمام رسید. آساموا جیان (16 و 73) و عبدالرحمان (37) برای العین گلزنی کردند و تک گل تراکتورسازی را میلاد فخرالدینی( 42) به ثمر رساند.

بر خلاف کریم انصاریفرد، در این مسابقه علی کریمی در ترکیب اصلی تراکتورسازی قرار داشت. خط دفاع تراکتورسازی در نیمه نخست ناهماهنگ بود و همین مسئله باعث شد تا آنها خیلی زود گل اول را دریافت کنند. گل اول مسابقه تا حدودی مشکوک بود چرا که به نظر می‌رسید توپ قبل از رسیدن به مهاجم العین، از خط کنار دروازه عبور کرده و به اوت رفته است.

بعد از گل اول، تراکتورسازی برای جبران نتیجه فشارهایش روی دروازه حریف را بیشتر کرد. نماینده ایران در مهمترین صحنه می‌توانست روی ضربه سنگین مهدی کیانی هم به گل برسد ولی ضربه کیانی توسط دروازه بان العین دفع شد و توپ به تیرک دروازه اصابت کرد.

با وجود این، بازیکنان العین یکبار دیگر روی غفلت مدافعان تراکتورسازی و روی یک ضد حمله توسط عبدالرحمان به گل رسیدند تا مشکلات دفاعی تراکتورسازی بیشتر به چشم بیاید.

تلاش بازیکنان تراکتورسازی برای کم کردن فاصله گل‌هایش با العین در دقیقه 42 جواب داد. میلاد فخرالدینی با نفوذ از سمت راست و روی اشتباه مدافع العین موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند تا بازی در نیمه نخست با نتیجه 2 بر یک به اتمام برسد.

در نیمه دوم، کریم انصاریفرد به جای محمد ابراهیمی وارد زمین شد تا قدرت تهاجمی تراکتورسازی بیشتر شود. محور حملات تراکتوسازی همانند نیمه نخست در سمت راست و روی حرکات فخرالدینی پایه گذاری شده بود. با این حال بازیکنان تراکتور فرصت‌های خود را به راحتی از دست می‌دادند.

مشکلات تراکتورسازی اواسط نیمه دوم و با مصدومیت نوید خوش هوا مدافع جوان این تیم بیشتر شد. خوش هوا بعد از مصدومیت از زمین خارج و جواد کاظمیان به جای وی وارد زمین شد. به خاطر محرومیت محمد نصرتی و مصدومیت فرشید طالبی دو مدافع اصلی تراکتور، علی کریمی در پست دفاع وسط قرار گرفت. همین مسئله باعث شد تا آساموا ژِیان یکبار دیگر از غفلت مدافعان تراکتورسازی استفاده کند و گل سوم العین را در دقیقه 73 به ثمر برساند.

بعد از این گل تلاش بازیکنان دو تیم برای گلزنی بی نتیجه ماند. هرچند العین فرصت‌های بیشتری برای گلزنی داشت ولی در نهایت بازی با همان نتیجه 3 بر 1 به سود العین به پایان برسد.

با این نتیجه، العین با 6 امتیاز صدرنشین شد. لخویا با 4 امتیاز در رده دوم قرار دارد و تراکتوسازی با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر، در رده سوم قرار دارد.