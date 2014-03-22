پلیس راه آبادان در آماده باش کامل به سر می برد

سروان سعید نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: طرحهای ضربتی همچون برخورد با رانندگان متخلف در زمینه سبقت و سرعت غیر مجاز در حال اعمال و اجرا است. سروان سعید نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: طرحهای ضربتی همچون برخورد با رانندگان متخلف در زمینه سبقت و سرعت غیر مجاز در حال اعمال و اجرا است.

وی از اعمال طرحهای ترافیکی، کنترلی و ضربتی در مسیرهای آبادان - اروندکنار و آبادان - ماهشهر و سه راهی خوردورق خبر داد.

فرمانده پلیس راه آبادان با بیان اینکه با پیگیری های سرپرست فرمانداری ویژه آبادان مشکل روشنایی مسیر آبادان به سمت اهواز به طول پنج کیلومتر رفع شد، افزود: کار خط کشی جاده ها نیز به طور کامل به انجام رسیده است.

نظری در ادامه به رانندگان توصیه کرد تا ضمن رعایت فاصله طولی از رانندگی در هنگام خواب آلودگی به طور جدی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه علت بیشتر تصادفات جادی ناشی از خواب آلودگی رانندگان است اظهار کرد: رانندگان در مسیرهای طولانی و هنگامی که احساس خواب آلودگی دارند به استراحت بپردازند به ویژه در ساعات پایانی شب رانندگی نکنند.

فرمانده پلیس راه آبادان تصریح کرد: استفاده از کمربندی ایمنی یکی از ضروریات و الزامات در هنگام رانندگی است که رانندگان و سرنشینان خودروها نباید در هنگام رانندگی آن را که به عنوان فرشته نجات آنان محسوب می شود را فراموش کنند.

نظری بار دیگر بر پرهیز از گرفتن سبقت بی مورد، رانندگی نکردن در هنگام خواب آلودگی و رعایت کردن فاصله طولی به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی که حجم تردد خودروها در جاده ها زیاد است، تاکید کرد.