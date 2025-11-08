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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

هشدار هواشناسی خوزستان درباره وقوع مه و کاهش دید

هشدار هواشناسی خوزستان درباره وقوع مه و کاهش دید

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هشدار داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۲۵ از اواسط وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این پدیده موجب کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی از جمله جاده‌های آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان، اهواز و هندیجان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، بیان کرد: رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و شب با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند و از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

کد مطلب 6648549

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