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۲ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۳۵

یوسفی در گفتگو با مهر:

شبکه بهداشت شهرستان گناوه برای خدمت‌رسانی به مسافران 2 دستگاه آمبولانس نیاز دارد

شبکه بهداشت شهرستان گناوه برای خدمت‌رسانی به مسافران 2 دستگاه آمبولانس نیاز دارد

گناوه – خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: شبکه بهداشت شهرستان گناوه به دو دستگاه آمبولانس در تعطیلات نوروز امسال نیاز مبرم دارد.

علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های شبکه بهداشت شهرستان گناوه در تعطیلات نوروز امسال اظهار داشت: در راستای تعطیلات نوروز و لزوم برنامه ریزی برای ارائه خدمات هر چه بهتر بهداشتی و درمانی به شهروندان و گردشگران نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه برنامه های خاصی را در این ایام به مرحله اجرا درآورده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: استقرار 6 پزشک متخصص به اضافه 2 پزشک عمومی در شهر گناوه علاوه بر متخصصان موجود و تجهیز محل اسکان آنها، دو پزشکه کردن (پزشک عمومی) درمانگاه شبانه روزی رازی و هماهنگی با درمانگاه شبانه روزی ابوریحان (بخش خصوصی) برای ارائه خدمات درمانی تنها بخشی از فعالیت های شبکه بهداشت شهرستان در تعطیلات نوروز امسال است.

یوسفی بیان داشت: از دیگر فعالیت های شبکه بهداشت شهرستان در تعطیلات نوروز 93 آمادگی و تجهیز اورژانس بیمارستان های حضرت امیرالمومنین (ع) و سوانح و سوختگی برای ارائه خدمات درمانی و برنامه ریزی و باز بودن مرکز بهداشتی و درمانی سیدالشهداء در شهر گناوه و مراکز بندر ریگ، محمدی، مال خلیفه و شول است.

وی ادامه داد: با کلیه داروخانه های سطح شهر گناوه جهت باز بودن در ایام نوروز مکاتبه شده و طبق روال سال های گذشته نیز کانتینر اورژانس و یک دستگاه آمبولانس در ساحل استقرار پیدا کرده است.

یوسفی با اشاره به برنامه ریزی و گشت زنی بازرسان بهداشت محیط در سطح شهر و بازدید از کلیه اماکن و محل های تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی از اول اسفند 92 تا نیمه فروردین 93 افزود: در ساحل شهر گناوه نیز بنرهایی در خصوص ممنوع بودن عرضه قلیان و مواد دخانی در آن منطقه نصب شده است.

وی اضافه کرد: همکاری و گشت مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت و شهرداری بندر گناوه برای جمع آوری دستفروشان مواد غذایی و بازدید از سایر اماکن مربوطه و برنامه ریزی همکاران مبارزه با بیماری ها برای اتاق درمان هاری و زنجیره سرما نیز از دیگر برنامه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در ایام تعطیلات نوروز است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: این شبکه به دو دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروز امسال نیاز مبرم دارد که متاسفانه تاکنون رایزنی های مربوطه مثمر ثمر واقع نشده است.
 

کد مطلب 2260094

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