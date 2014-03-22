علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های شبکه بهداشت شهرستان گناوه در تعطیلات نوروز امسال اظهار داشت: در راستای تعطیلات نوروز و لزوم برنامه ریزی برای ارائه خدمات هر چه بهتر بهداشتی و درمانی به شهروندان و گردشگران نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه برنامه های خاصی را در این ایام به مرحله اجرا درآورده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: استقرار 6 پزشک متخصص به اضافه 2 پزشک عمومی در شهر گناوه علاوه بر متخصصان موجود و تجهیز محل اسکان آنها، دو پزشکه کردن (پزشک عمومی) درمانگاه شبانه روزی رازی و هماهنگی با درمانگاه شبانه روزی ابوریحان (بخش خصوصی) برای ارائه خدمات درمانی تنها بخشی از فعالیت های شبکه بهداشت شهرستان در تعطیلات نوروز امسال است.

یوسفی بیان داشت: از دیگر فعالیت های شبکه بهداشت شهرستان در تعطیلات نوروز 93 آمادگی و تجهیز اورژانس بیمارستان های حضرت امیرالمومنین (ع) و سوانح و سوختگی برای ارائه خدمات درمانی و برنامه ریزی و باز بودن مرکز بهداشتی و درمانی سیدالشهداء در شهر گناوه و مراکز بندر ریگ، محمدی، مال خلیفه و شول است.

وی ادامه داد: با کلیه داروخانه های سطح شهر گناوه جهت باز بودن در ایام نوروز مکاتبه شده و طبق روال سال های گذشته نیز کانتینر اورژانس و یک دستگاه آمبولانس در ساحل استقرار پیدا کرده است.

یوسفی با اشاره به برنامه ریزی و گشت زنی بازرسان بهداشت محیط در سطح شهر و بازدید از کلیه اماکن و محل های تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی از اول اسفند 92 تا نیمه فروردین 93 افزود: در ساحل شهر گناوه نیز بنرهایی در خصوص ممنوع بودن عرضه قلیان و مواد دخانی در آن منطقه نصب شده است.

وی اضافه کرد: همکاری و گشت مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت و شهرداری بندر گناوه برای جمع آوری دستفروشان مواد غذایی و بازدید از سایر اماکن مربوطه و برنامه ریزی همکاران مبارزه با بیماری ها برای اتاق درمان هاری و زنجیره سرما نیز از دیگر برنامه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در ایام تعطیلات نوروز است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: این شبکه به دو دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروز امسال نیاز مبرم دارد که متاسفانه تاکنون رایزنی های مربوطه مثمر ثمر واقع نشده است.

