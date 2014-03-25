به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در خصوص برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما برگزاری این مراسم را با حضور مردم پیش بینی کرده‌ایم. امیدواریم مردم در سه هفته پایانی لیگ برتر هم در استادیوم‌ها حضور یابند و سعی کنند بازیکنانی که در تیم ملی هم هستند را تشویق کنند!

وی افزود: برگزاری مراسم بدرقه بعد از اردوی تیم ملی در اتریش و قبل از اعزام تیم به اردوی برزیل خواهد بود. ارزش این مراسم کمتر از بازی‌های تیم ملی نیست. ما از آقای روحانی رئیس جمهور هم برای حضور در مراسم دعوت می‌کنیم ولی آمدن ایشان به مراسم به وقت وی بستگی دارد. علاوه بر این از مقامات کشور، هنرمندان، مردم و نمایندگان باشگاه‌ها هم دعوت خواهیم کرد تا در این مراسم حضور یابند.

رئیس ستاد حمایت از تیم ملی فوتبال ایران درباره وضعیت انتخاب دستیاران ایرانی کارلوس کی‌روش هم گفت: کی‌روش خودش در حال مطالعه است. وی با دو نفر هم صحبت کرده بود که یکی از آنها را نپسندید! سرمربی تیم ملی فکر نمی‌کرد وسط راه امید نمازی تیم ملی را رها کند و او را تنها بگذارد.

وی که در برنامه ستاد ویژه جام جهانی در شبکه جام جم حضور یافته بود، در بخشی از صحبت‌هایش یکبار دیگر تاکید کرد که اردوهای تیم ملی بدون مشکل برگزار خواهد شد. سجادی در این خصوص تصریح کرد: با صحبتی که با فدراسیون فوتبال داشتیم، مشکل خاصی از نظر مالی وجود ندارد. وزارت ورزش همه جوره از فدراسیون حمایت می‌کند. ضمن اینکه فدراسیون هم اسپانسرهای خوبی گرفته است.

معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: هزینه حضور تیم ملی در جام جهانی حدود 44 میلیارد تومان برآورد شده است ولی فکر نمی‌کنم مشکلی در تامین این هزینه‌ها وجود داشته باشد.