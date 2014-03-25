به گزارش خبرگزاری مهری، دکتر حقیقت درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با داماش اظهار کرد: سید جلال حسینی که از ناحیه عضلات سمت راست شکم دچار پارگی شده بود، با برنامه‌ریزی ویژه توانست تمرینات خود را آغاز کند. این بازیکن طی روزهای اخیر نیز در تمرینات گروهی شرکت کرده است. حسینی علاوه بر کار با توپ و شرکت در تمرینات گروهی، تمرینات ویژه فیزیوتراپی را نیز زیر نظر کادر پزشکی تیم انجام می‌دهد. سعی می‌کنیم این بازیکن را به بازی با داماش برسانیم.

پزشک پرسپولیس درباره وضعیت سید مهدی سید صالحی و محسن مسلمان هم گفت: سیدصالحی مشکلی نداشته و در تمرینات گروهی شرکت می‌کند. مسلمان نیز همچون سید جلال حسینی علاوه بر حضور در تمرینات گروهی تمرینات فیزیوتراپی را نیز انجام می‌دهد تا به طور کامل دوران نقاهت را طی کند. این بازیکن دو روز است که کار با تیم را شروع کرده و ما تلاش می‌کنیم او را به بازی با داماش برسانیم.

طبق اعلام حقیقت، سایر بازیکنان پرسپولیس مشکلی ندارند.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و داماش ساعت 17:30 روز پنجشنبه این هفته در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.