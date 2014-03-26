بازديد مشترك دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداري شيراز از محل اسكان مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماينده هيئت رئيسه و ساير اعضای ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه از بيمارستانهاي نمازي، شهید آیت الله دستغيب ، حضرت علي اصغر (ع) و شهيد فقيهي در چهارم فروردین بازدید کردند.

مدير مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي فارس نیز از كمپ سلامت تخت جمشيد بازدید کرد و توصيه هاي لازم جهت ارائه خدمات رايگان صورت گرفت.

دکتر کاموران فیروزی از پايگاه هاي اور‍ژانس 115 زرقان ، تخت جمشيد و پل خان بازديد کرد و همچنين از بيمارستان شهيد مطهري مرودشت نيز بازديد و مقرر شد تعداد تخت هاي ويژه مجددا بطور كامل فعال شوند.

انجام 57 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در روز چهار فروردین ماه

واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چهارم فروردین ماه، با انجام 57 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 37کیلوگرم مواد فاسد را کشف و معدوم و پنج مورد نیز به تعزیرات معرفی شدند.

تیم کشیک نوروزی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه بازدیدهای نوروزی خود، روز چهارم فروردین ماه به 6کمپ نوروزی در بوستان پرواز، کوی زهرا، بوستان فضیلت، بوستان رضوی، پارک آزادی و پارک نماز رفته و مواردی از قبیل نصب تابلوهای هشداردهنده عدم پخت و پز در چادرها و عدم استفاده از آب غیرقابل شرب، تهیه جعبه کمک های اولیه، تامین وسایل اطفای حریق در نزدیکی چادرها و تهیه صابون مایع مورد بررسی قرار گرفت.

علاوه بر بررسی سامانه کلرسنجی شهرستان های لامرد، مرودشت، کازرون و ممسنی، انجام 155مورد کلرسنجی، پیگیری هفت مورد شکایت از طریق سامانه یک هزار و 490 و هشت مورد بازدید مشترک از کمپ ها و محل اسکان مسافران و پایانه کاراندیش، از دیگر اقدامات تیم کشیک نوروزی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز چهارم فروردین ماه سال جاری است.