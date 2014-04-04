به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سامیوند درباره آخرین وضعیت طرحهای ذخیرهسازی گاز طبیعی ایران با اشاره به طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری از دو مجتمع ذخیره سازی سراجه و شوریجه گفت: با راه اندازی دومین طرح ذخیرهسازی گاز ایران (شوریجه) در سال 93، ایران به بزرگترین کشور ذخیره کننده گاز خاورمیانه و یکی از پنج کشور بزرگ دارنده مخازن زیرزمینی برای ذخیرهسازی گاز طبیعی تبدیل میشود.
مدیرعامل شرکت ذخیرهسازی گاز طبیعی با بیان اینکه طرح ذخیره سازی گاز سراجه با سرمایه گذاری حدود 240 میلیارد تومان و طرح گازی شوریجه خراسان با 220 میلیارد تومان سرمایهگذاری در مدار بهره برداری قرار گرفته اند، تصریح کرد: زمستان سال گذشته روزانه 9 تا10 میلیون مترمکعب گاز از طرح ذخیره سازی سراجه قم برداشت و به شبکه سراسری تزریق شده است.
این مقام مسئول از راه اندازی دومین طرح ذخیره سازی گاز ایران در منطقه شوریجه خراسان در سال جاری خبر داد و افزود: با بهره برداری کامل این طرح، حجم برداشت گاز از مخازن زیر زمینی به حدود 30 میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد،
وی، افزود: با بهره برداری از تاسیسات پالایشگاهی و بخش بالادستی طرح ذخیره سازی گاز شوریجه خراسان حدود 20 میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایشگاهی و ذخیره سازی گاز افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ذخیرهسازی گاز در ادامه از ارزیابی 220 مخزن برای ذخیرهسازی گاز در کشور خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر بخش عمدهای از فعالیتهای ذخیرهسازی گاز طبیعی به مطالعات امکانسنجی و پژوهش اختصاص یافته است و در این راستا شناسایی و غربالگری میادین غرب ایران به منظور تبدیل به ذخائر گاز پایان یافته است.
سامیوند با اشاره به اینکه در این مطالعات اطلاعات تحتالارضی و سطحالارضی 220 میدان آنالیز و ارزیابی شده است، بیان کرد: علاوه بر این هم اکنون مطالعات اکتشافی در ساختار نمکی نصرآباد در حال اجرا است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی طرح ذخیرهسازی گاز سراجه قم، شوریجه خراسان، گنبدهای نمکی کاشان، یورتشا ورامین، احمدی شیراز، قزل تپه گنبد کاووس، باباقیر، بانکول، ویزنهار ایلام از مهمترین پروژههای در دست اجرا و یا مطالعاتی به منظور ذخیرهسازی گاز ایران است.
ایران بزرگترین ذخیرهکننده گاز خاورمیانه شد/ افزایش 20 میلیون مترمکعبی تولید گاز
مدیرعامل شرکت ذخیرهسازی گاز طبیعی با اشاره به تبدیل ایران به بزرگترین کشور ذخیره کننده گاز در مخازن زیر زمینی، از افزایش روزانه 20 میلیون مترمکعبی ظرفیت پالایش گاز با بهرهبرداری از طرح ذخیرهسازی شوریجه خراسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سامیوند درباره آخرین وضعیت طرحهای ذخیرهسازی گاز طبیعی ایران با اشاره به طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری از دو مجتمع ذخیره سازی سراجه و شوریجه گفت: با راه اندازی دومین طرح ذخیرهسازی گاز ایران (شوریجه) در سال 93، ایران به بزرگترین کشور ذخیره کننده گاز خاورمیانه و یکی از پنج کشور بزرگ دارنده مخازن زیرزمینی برای ذخیرهسازی گاز طبیعی تبدیل میشود.
نظر شما