طاهری: توسعه تجارت رسمی با چین نیازمند اراده و تصمیم جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری در تشریح مباحث مطرحشده درباره مسائل مالی و روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف اظهار کرد: گاهی از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح میشود که برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین، اراده کافی از سوی طرف مقابل وجود ندارد، اما این تحلیل را نمیتوان بهصورت کامل پذیرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله تجارت با چین، فقط تحریم نیست؛ مسئله اراده و مدل تعامل است، ادامه داد: حتی کشوری مثل روسیه که تحت تحریمهای گستردهتری از ایران قرار دارد، توانسته تجارت رسمی خود را با چین توسعه دهد.
طاهری افزود: وقتی بخش قابلتوجهی از تجارت ما با چین به شکل غیررسمی انجام میشود، طبیعی است که طرف مقابل نیز انگیزه کمتری برای توسعه و رسمیکردن این تجارت داشته باشد؛ چراکه در تجارت غیررسمی، منافع طرف مقابل میتواند بیشتر و منافع ما کمتر باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تجارت خارجی کشور گفت: بخش مهمی از مشکلات موجود در روابط تجاری ایران با کشورهایی مانند چین، بیش از آنکه ناشی از نبود ظرفیت باشد، به نوع تعامل و اراده ایران برای شکلدهی به روابط رسمی و پایدار اقتصادی بازمیگردد.
وی افزود: اگر اراده داشته باشیم، باید به سمت مدلهایی برویم که تجارت با چین را رسمی، شفاف و قابلتوسعه کنیم؛ نه اینکه تحریم را تنها پاسخ همه مشکلات بدانیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای بررسی این موضوع باید به تجربه کشورهایی مانند روسیه توجه کرد؛ کشوری که به گفته وی با وجود قرار داشتن تحت تحریمهای گسترده، توانسته است مسیرهای رسمی تجارت و مبادلات مالی خود را با شرکای اقتصادیاش توسعه دهد.
وی با بیان اینکه مسئله فقط به میزان تحریمها بازنمیگردد، تصریح کرد: بخشی از موضوع به اراده و نحوه تصمیمگیری خود ما مربوط است. اگر کشوری بخواهد تجارت خارجی خود را بهصورت رسمی و پایدار توسعه دهد، باید سازوکارهای لازم برای این کار را نیز ایجاد و پیگیری کند.
طاهری ادامه داد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از تجارت ایران با برخی کشورها به شکل غیررسمی انجام میشود، طبیعی است که طرف مقابل نیز منافع خود را در نظر بگیرد و الزاما انگیزهای برای تغییر این مدل نداشته باشد.
وی با اشاره به روابط تجاری ایران و چین گفت: اگر بخش قابل توجهی از تجارت یک کشور با چین انجام شود، اما این تجارت عمدتاً در قالب سازوکارهای غیررسمی باشد، منافع طرف مقابل نیز ممکن است در چنین مدلی تأمین شود؛ چراکه در تجارت غیررسمی، هزینهها، ریسکها و محدودیتهای متفاوتی نسبت به تجارت رسمی وجود دارد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین نباید همه مسائل موجود در روابط اقتصادی با چین را صرفاً به این موضوع نسبت داد که «چین اراده ندارد» یا «طرف مقابل همکاری نمیکند». بخشی از مسئله به مدل تجاریای بازمیگردد که خودمان انتخاب کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی حجم قابل توجهی از تجارت میتواند بدون ورود به مسیرهای رسمی انجام شود، طرف مقابل نیز ممکن است ضرورتی برای افزایش حجم تجارت رسمی احساس نکند و در نتیجه، انگیزه لازم برای ایجاد سازوکارهای جدید مالی و بانکی شکل نگیرد.
باید به سمت ایجاد مسیرهای رسمی، پایدار و قابل اتکا حرکت کنیم
طاهری با تأکید بر ضرورت بازنگری در این رویکرد افزود: اگر هدف کشور توسعه تجارت خارجی، کاهش هزینه مبادلات و افزایش منافع اقتصادی است، باید از تجارت غیررسمی و راهکارهای مقطعی عبور کرده و به سمت ایجاد مسیرهای رسمی، پایدار و قابل اتکا حرکت کنیم.
وی ادامه داد: تجربه برخی کشورها نشان میدهد حتی در شرایط تحریمی نیز میتوان با طراحی سازوکارهای مالی، بانکی و تجاری مناسب، روابط اقتصادی را حفظ و توسعه داد. بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر موانع خارجی، ظرفیتهای داخلی و امکان طراحی سازوکارهای جدید را نیز مورد توجه قرار دهیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اراده سیاسی و اجرایی در این زمینه گفت: در نهایت، بخش مهمی از این مسئله به جدیت و اراده ما بازمیگردد. اگر تصمیم داشته باشیم تجارت خارجی را از حالت غیررسمی خارج کنیم و روابط اقتصادی را در قالب سازوکارهای شفاف و پایدار توسعه دهیم، باید برای آن مدل مشخص و قابل اجرا طراحی کنیم.
طاهری تأکید کرد: مدلهایی مانند تجربه روسیه نشان میدهد که کشورها در شرایط تحریمی نیز میتوانند برای تداوم تجارت و مبادلات مالی خود راهکار پیدا کنند و ما نیز باید متناسب با شرایط کشور، سازوکارهای مشابه و بومی خود را طراحی کنیم.
وی افزود: هدف نباید صرفاً ادامه دادن تجارت به هر شکل ممکن باشد، بلکه باید به دنبال مدلی باشیم که ضمن حفظ روابط اقتصادی با شرکای تجاری، منافع ایران را نیز حداکثر کند و امکان توسعه تجارت رسمی، شفاف و بلندمدت را فراهم آورد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است روابط اقتصادی ایران با کشورهایی مانند چین توسعه پیدا کند، باید از ظرفیتهای موجود به شکل جدی استفاده شود و این موضوع نیازمند تصمیمگیری، هماهنگی دستگاههای مختلف و اراده جدی برای تغییر مدل تجارت خارجی کشور است.
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